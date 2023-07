Wimbledon 2023, Ons Jabeur: “Mi sto avvicinando a ciò che ho sempre desiderato”

Ons Jabeur è tornata in finale a Wimbledon ed ora sogna di vincere il suo primo Slam della carriera. La tennista tunisina si è ripetuta dopo l’anno scorso, battendo questa volta in semifinale Aryna Sabalenka al termine di una partita incredibile e che ha visto l’africana sotto di un set ed un break. Queste le sue prime parole in conferenza stampa: “Un match veramente pazzesco e folle. Sono contenta di essere riuscita a rimanere in partita, aumentando il mio livello di gioco dopo il primo set. Ora manca una sola partita”

Il primo Slam ora dista una sola vittoria. Jabeur ha imparato a gestire anche le sconfitte della stagione passata: “Sicuramente mi sto avvicinando a quella vittoria che ho sempre desiderato. Direi che ci ho sempre creduto, anche se a volte ti chiedi se mai accadrà. Per quanto mi riguarda, ho imparato molto non solo dalla finale di Wimbledon, ma anche dalla finale degli US Open, sabato darò il massimo”.

Il commento della tunisina sul torneo di quest’anno rispetto a quello scorso: “Penso che quest’anno il sorteggio sia stato molto più difficile. Ho dovuto giocare contro giocatrici fantastiche che giocano molto bene anche sull’erba. Il torneo di quest’anno è stato molto impegnativo. Questo mi dà anche una grande fiducia per la finale di sabato. Questo percorso mi ha costretta a mantenere un ritmo sempre molto alto”.

Jabeur si è trovata sotto di un set e anche di un break contro Sabalenka, ma è stata capace di rimontare: “Ero in difficoltà. Onestamente ho deciso di giocare solo al mio ritmo, a prescindere da come sarebbe andata. Ho combattuto punto su punto, lei ha commesso alcuni errori che mi hanno aiutato a restare in partita ed ho atteso che mi arrivasse qualche buona opportunità, come poi è successo”.

Ancora sulla finale di sabato: “Penso che una finale sia una finale e che sarà molto difficile. Chi riuscirà a gestire meglio le emozioni, chi riuscirà a essere più pronta in campo, vincerà sicuramente la partita. Per questo voglio concentrarmi solo su me stessa”.

FOTO: LaPresse