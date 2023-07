Wimbledon 2023 oggi: orari 9 luglio, ordine di gioco, programma, tv, streaming, italiani in campo

Oggi, domenica 9 luglio, si chiude la prima settimana dell’edizione 2023 di Wimbledon. Sui prati di Church Road a Londra assisteremo a day-7 particolarmente interessante in cui in casa Italia le attenzioni saranno tutte rivolte, non potrebbe essere altrimenti, su Jannik Sinner.

L’altoatesino affronta nel secondo incontro del campo n.1 (inizio programma dalle ore 14.00 italiane), il colombiano Daniel Galan. Una sfida, sulla carta, alla portata dell’altoatesino, che va in cerca del pass per i quarti di finale. Un Sinner che ha alternato buone prestazioni, come nei primi due incontri, ad altre meno convincenti come l’ultimo. Tuttavia, alla fine, conta vincere. Vedremo in che modo Jannik saprà adattarsi al suo avversario.

Una giornata nella quale vedremo anche il ritorno del campione in carica, Novak Djokovic, che chiuderà il programma del Centrale, affrontando il polacco Hubert Hurkacz, giustiziere di Lorenzo Musetti. Inoltre, si dovrà recuperare il match di terzo turno tra il bulgaro Grigor Dimitrov e l’americano Frances Tiafoe, interrotto ieri per la pioggia nel terzo set e con il bulgaro avanti 2-0 nel computo dei parziali.

La settima giornata dell’edizione 2023 del torneo di Wimbledon partirà alle ore 12:00. Sarà possibile seguirla in diretta tv su nove canali di Sky Sport, che garantirà la copertura tramite Sky Sport Summer (201), dalle 13.15 alle 15.30, Sky Sport Arena (204), Sky Sport Tennis (203) e sei canali Calcio (251-256) riconvertiti per l’occasione. SuperTennis offrirà inoltre la differita di un match a scelta alle ore 21:00. La diretta streaming verrà assicurata da SkyGo e Now. OA Sport offrirà inoltre la Diretta Live testuale di Sinner-Galan, per non perdersi davvero nulla.

WIMBLEDON 2023 OGGI: ORDINE DI GIOCO

Domenica 9 giugno (Orari italiani)

Centre Court – Ore 14:30

A. Rublev IOA vs A. Bublik KAZ

I. Swiatek POL vs B. Bencic SUI

H. Hurkacz POL vs N. Djokovic SRB

No.1 Court – Ore 14:00

J. Pegula USA vs L. Tsurenko UKR

J. Sinner ITA vs D. Galan COL

V. Azarenka IOA vs E. Svitolina UKR

No.2 Court – Ore 12:00

M. Vondrousova CZE vs M. Bouzkova CZE

G. Dimitrov BUL vs F. Tiafoe USA

R. Safiullin IOA vs D. Shapovalov CAN

No.3 Court – Ore 12:00

P. Tsitsipas GRE / S. Tsitsipas GRE vs A. Fils FRA / L. Van Assche FRA

A. Potapova IOA vs M. Andreeva IOA

M. Venus NZL / B. Andreescu CAN vs M. Arevalo ESA / M. Kostyuk UKR

A. Detiuc CZE / A. Gamiz VEN vs C. Gauff USA / J. Pegula USA

Court 12 – Ore 12:00

J. Murray GBR / M. Venus NZL vs A. Erler AUT / L. Miedler AUT

L. Broady GBR / J. O’Mara GBR vs F. Cabral POR / R. Matos BRA

J. Murray GBR / T. Townsend USA vs J. Zielinski POL / N. Melichar-Martinez USA

A. De Minaur AUS / K. Boulter GBR vs J. Vliegen BEL / Y. Xu CHN

Court 18 – Ore 12:00

L. Fernandez CAN / T. Townsend USA vs C. Garcia FRA / L. Stefani BRA

L. Djere SRB / C. O’Connell AUS vs S. Gille BEL / J. Vliegen BEL

M. Granollers ESP / H. Zeballos ARG vs P. Tsitsipas GRE / S. Tsitsipas GRE

Court 4 – Ore 12:00

V. Frydrych GBR vs C. Camus AUS

C. Williams USA vs L. Pow GBR

J. Prado Angelo BOL vs H. Searle GBR

M. Xu GBR vs C. Mester ROU

R. Gilheany AUS vs I. Lacy GBR

V. Iakubenko UKR vs H. Jefferson GBR

Court 5 – Ore 12:00

M. Arevalo ESA / J. Rojer NED vs N. Lammons USA / J. Withrow USA

S. Hunter AUS / E. Mertens BEL vs I. Begu ROU / A. Kalinina UKR

L. Noskova CZE / X. Wang CHN vs M. Bouzkova CZE / S. Sorribes Tormo ESP

T. Berkieta POL vs P. Weir GBR

H. Klugman GBR vs F. Urgesi ITA

M. Dahlin SWE vs F. De Michele ITA

Court 6 – Ore 12:00

C. Eubanks USA / J. Wolf USA vs S. Doumbia FRA / F. Reboul FRA

F. Wu TPE / L. Zhu CHN vs K. Baindl UKR / D. Saville AUS

T. Griekspoor NED / B. Stevens NED vs S. Bolelli ITA / A. Vavassori ITA

W. Sonobe JPN vs M. Stojsavljevic GBR

S. Ishii JPN vs V. Ray USA

R. Sakamoto JPN vs C. Caniato ITA

Court 7 – Ore 12:00

R. Jamrichova SVK vs M. Gae ROU

L. Davis USA / R. Van Der Hoek NED vs T. Babos HUN / K. Flipkens BEL

L. Moyano ARG vs N. Bartunkova CZE

T. Kostovic SRB vs R. Dencheva BUL

Z. Pawlikowska POL vs E. Milic SLO

Y. Demin IOA vs H. Matsuoka JPN

Court 8 – Ore: 12:00

M. Purcell AUS / J. Thompson AUS vs M. Gonzalez ARG / A. Molteni ARG

O. Bonding GBR vs R. Pacheco Mendez MEX

N. Lammons USA / G. Olmos MEX vs J. Salisbury GBR / H. Watson GBR

G. Greco Lucchina ITA vs I. Haddad GBR

A. Anazagasty-Pursoo USA vs D. Piani GBR

J. Hrazdil CZE vs Y. Nandal IND

Court 9 – Ore 12:00

H. Jones AUS vs M. Dhamne IND

T. Evans USA vs A. Teodosescu ITA

A. Smejkalova CZE vs L. Perez Alarcon PER

T. Valentova CZE vs H. Read GBR

S. Zhiyenbayeva GER vs A. Hamilton USA

P. Brunclik CZE vs D. Blanch USA

Court 10 – Ore 12:00

M. Kriznik SLO vs M. Coman ROU

M. Ercan TUR vs L. Samsonova CZE

I. Parisca VEN vs C. Woestendick USA

V. Valdmannova CZE vs I. Ivanova BUL

A. Harmon USA vs C. Esquiva Banuls ESP

M. Mrva CZE vs K. Bigun USA

Court 11 – Ore 12:00

P. Barbier Gazeu FRA vs I. Radulov BUL

K. Quevedo USA vs L. Taylor AUS

B. Djuric SRB vs L. Sciahbasi ITA

J. Kim KOR vs J. Fonseca BRA

A. Grechkina IOA vs F. Pace ITA

A. Ghibaudo FRA vs A. Dzhenev BUL

Court 14 – Ore 12:00

L. Glasspool GBR / N. Mahut FRA vs D. Pel NED / R. Stalder USA

M. Ebden AUS / E. Perez AUS vs H. Nys MON / L. Siegemund GER

G. Paskauskas GBR vs E. Koike JPN

F. Blaydes GBR vs K. Edengren SWE

M. Rowinska POL vs R. Stoiber GBR

M. Rottgering NED vs F. Cina ITA

Court 15 – Ore 12:00

M. Middelkoop NED / A. Sutjiadi INA vs S. Gonzalez MEX / B. Strycova CZE

T. Boogaard NED vs P. Marinkov AUS

W. Koolhof NED / L. Fernandez CAN vs F. Martin FRA / H. Chan TPE

K. Kang USA vs F. Romano ITA

M. El Allami MAR vs A. Murthy USA

Court 16 – Ore 12:00

R. Galloway USA / L. Harris RSA vs M. Giron USA / B. Van De Zandschulp NED

L. Marozava IOA / I. Martins BRA vs A. Bogdan ROU / J. Cristian ROU

N. Mahut FRA / A Danilina KAZ vs A. Molteni ARG / Y. Sizikova IOA

Court 17 – Ore 12:00

N. Bains GBR / M. Lumsden GBR vs M. Linette POL / B. Pera USA

R. Bopanna IND / G. Dabrowski CAN vs I. Dodig CRO / L. Chan TPE

Y. Bhambri IND / S. Myneni IND vs A. Davidovich Fokina ESP / A. Mannarino FRA

N. Mektic CRO / B. Pera USA vs M. Pavic CRO / L. Kichenok UKR

PROGRAMMA WIMBLEDON 2023: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Summer (201) dalle 13:15 alle 15:30, Sky Sport Arena (204), Sky Sport Tennis (203) e sei canali Calcio (251-256) riconvertiti per l’occasione. Un match in differita su SuperTennis alle 21:00.

Diretta streaming: SkyGo, Now

Diretta Live testuale: OA Sport (Sinner-Galan)

Foto: LiveMedia/Antoine Couvercelle/DPPI