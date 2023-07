Wimbledon 2023, Novak Djokovic stabilisce un nuovo primato: Roger Federer superato

Missione compiuta per Novak Djokovic a Wimbledon 2023. Sull’erba britannica, il serbo (n.2 al mondo) ha confermato i favori del pronostico e sconfitto l’argentino Pedro Cachin (n.68 del ranking) con il punteggio di 6-3 6-3 7-6(4) in due ore e 14 minuti di gioco.

L’incontro è stato sospeso per pioggia ed è terminato grazie alla copertura ad hoc prevista sul Centrale. Un’interruzione che non ha danneggiato più di tanto Djokovic, che ha disposto del suo avversario, non a proprio agio sull’erba, come ha voluto.

Con questo risultato, il serbo ha poi stabilito un record, ovvero quella dalla 66ª vittoria nel match di debutto in un torneo del Grand Slam, mettendosi alle spalle in questo modo il suo grande rivale Roger Federer. Nei fatti, l’ultima sconfitta di Djokovic, nel primo round di un Major, risale agli Australian Open del 2006, quando perse dallo statunitense Paul Goldstein.

Foto: LaPresse