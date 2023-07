Arrampicata sportiva, Italia competitiva a livello continentale: stecca solo la velocità maschile

Sono andati in archivio i Giochi Europei 2023 di Cracovia (Polonia): la terza edizione della rassegna multisportiva continentale ha dato grandi risultati all’Italia, padrona assoluta del medagliere. Il Bel Paese si è confermato una superpotenza nel Vecchio Continente a livello sportivo, essendo competitivo in vari fronti.

L’arrampicata sportiva ha contribuito al bottino totale portando in dote tre medaglie preziose che non erano sicuramente scontate alla vigilia. Le cose sono iniziate bene grazie a Beatrice Colli, bronzo nella velocità al femminile. La classe 2004 nativa di Sondrio ha confermato il suo ottimo stato di forma anche in Coppa del Mondo, cogliendo il quarto posto a Villars-sur-Ollon e dimostrando di essere competitiva non solo nei confini continentali.

Velocità che ha invece steccato al maschile: ci si aspettava sicuramente qualcosa di più da Ludovico Fossali e Matteo Zurloni che erano partiti forte nelle qualificazioni, ma non si sono confermati successivamente. L’ambizione era quella di arrivare a medaglia.

A medaglia ci sono arrivati in maniera abbastanza sorprendente Giorgio Tomatis nel lead maschile e Giulia Medici nel boulder femminile. Entrambi hanno conquistato un prezioso argento che non era preventivabile dopo le qualificazioni e visti gli avversari che c’erano di fronte: dimostrazione che il livello per far bene in questi appuntamenti importanti per gli azzurri c’è e il movimento ha risposto presente.

Foto: European Games 2023