Wimbledon 2023, Matteo Berrettini vede la luce! Travolge De Minaur e si qualifica al terzo turno!

Una grande prestazione. Matteo Berrettini stupisce, dopo la vittoria di ieri contro Lorenzo Sonego, e batte nel secondo turno del torneo di Wimbledon l’australiano Alex de Minaur (n.17 del ranking) con il punteggio di 6-3 6-4 6-4. Mettendo in mostra un tennis solido e convincente, il romano ha dominato il confronto con l’aussie, gestendo al meglio i pochi momenti critici al servizio (tre palle break concesse) e comprendendo alla perfezione quando era il momento di fare la differenza. Sulla strada del romano, al terzo turno, ci sarà uno tra il tedesco Alexander Zverev e il giapponese Yosuke Watanuki.

Nel primo set avvio lanciato di Berrettini. L’azzurro trova ottimi impatti in risposta, anche con il rovescio, e de Minaur, un po’ sorpreso, subisce il break nel secondo game. E’ una macchina al servizio il romano: potenza nel fondamentale e continue variazioni di traiettorie. Il classe ’96 del Bel Paese, giocando a tutto braccio, mette in grossa difficoltà il rivale nel sesto game, sfiorando il doppio break. La chiusura arriva nel nono, con un 6-3 perentorio, grazie a un tracciante di dritto.

Nel secondo set il livello del match cresce perché l’australiano ha maggior consistenza in risposta. Dopo aver salvato un palla break in apertura, de Minaur non sfrutta due palle break nel successivo. Poca concretezza che Berrettini fa scontare poco dopo al suo avversario, giocando in maniera scientifica e alternando colpi potenti a giocate con lo slice di rovescio. Nella fase calda Matteo si costruisce una palla set in risposta, non trovando però il punto, e nel decimo gioco concretizza al terzo tentativo (6-4).

Nel terzo set il giocatore italiano tiene alta la concentrazione e sa azzannare la preda quando è il momento. E’ il caso del quinto game quando, ai vantaggi, mette sotto pressione il proprio avversario e conquista il break. Un vantaggio custodito gelosamente dal romano che così si va a prendere una vittoria per 6-4 in maniera autorevole. Leggendo le statistiche, Berrettini in doppia cifra alla voce “Ace” (13), con l’88% dei punti vinti con la prima in battuta e il 52% con la seconda. Una partita da 37 vincenti e 29 errori gratuiti per lui.

Foto: LaPresse