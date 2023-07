Wimbledon 2023, Jannik Sinner: “Ottimi ricordi dello scorso anno, spero di mostrare un buon tennis”

Tutto facile per Jannik Sinner all’esordio in quel di Wimbledon. L’azzurro ha dominato in lungo e in largo contro l’argentino Juan Manuel Cerundolo, portandosi a casa l’incontro in poco più di un’ora.

Nessun patema per l’altoatesino, reduce da un periodo non troppo felice: per lui sprazzi di ottimo tennis, triplo 6-2 e tanto morale in vista della prossima sfida, sempre con un argentino, Diego Schwartzman.

Le parole della stella italiana riportate dalla Gazzetta dello Sport: “Significa tanto per me giocare su questo campo. Sono felice di essere qui a Londra, ho ottimi ricordi dello scorso anno, anche di questo bellissimo stadio. È bello aver cominciato qui già nel primo round. Abbiamo lavorato duro per essere nelle condizioni in cui sono. Mi sento bene fisicamente, ho recuperato e mi sono allenato bene”.

E aggiunge: “Non è mai facile giocare un primo turno, ma sono felice di come ho giocato e spero di mostrare del buon tennis nei prossimi round”.

Foto: Lapresse