Wimbledon 2023, Jannik Sinner primo per numero di break ottenuti

Jannik Sinner ha vinto ieri il suo ottavo di finale a Wimbledon 2023. L’altoatesino classe 2001 (testa di serie n.8) non ha giocato al meglio delle sue possibilità, ma quanto fatto è bastato per battere il colombiano Daniel Elahi Galan per 7-6 6-4 6-3.

Dopo un primo set combattutissimo e senza strappi, Sinner è riuscito a rubare il servizio al suo avversario per due volte nel secondo parziale (dopo aver subito il break a inizio set) e una volta nel terzo e ciò gli ha permesso di vincere senza dover andare oltre le due ore e 40 minuti di gioco.

Grazie proprio a questi tre strappi, Sinner è salito tra l’altro in testa alla classifica dei giocatori con più break ottenuti durante Wimbledon 2023 con 20, lo stesso numero proprio di Galan e del russo Roman Safiullin, che sarà fatalità il prossimo avversario di Jannik.

Dietro a questo terzetto, troviamo Liam Broady con 19 break point vinti (numero che non potrà aumentare visto che il britannico è stato sconfitto da Denis Shapovalov) e il russo Andrey Rublev, sempre con 19. Qui di seguito la top ten.

CLASSIFICA BREAK OTTENUTI A WIMBLEDON 2023

1. D. Galan (COL) 20 break points vinti in 4 partite

1. J. Sinner (ITA) 20 break points vinti in 4 partite

1. R. Safiullin (RUS) 20 break points vinti in 4 partite

4. L. Broady (GBR) 19 break points vinti in 3 partite

4. A. Rublev (RUS) 19 break points vinti in 4 partite

6. D. Shapovalov (CAN) 18 break points vinti in 4 partite

6. D. Goffin (BEL) 18 break points vinti in 3 partite

8. G. Dimitrov (BUL) 17 break points vinti in 3 partite

9. M. Ymer (SWE) 16 break points vinti in 3 partite

10. A. Davidovich Fokina (ESP) 15 break points vinti in 3 partite

Foto: LaPresse