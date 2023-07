Wimbledon 2023, la classifica degli ace. Comanda Bublik, Berrettini in top10, Sinner appena fuori

Wimbledon 2023 sta per entrare sempre più nel vivo. Ieri si sono giocati i primi ottavi di finale e oggi si disputeranno gli altri a livello sia maschile sia femminile. Tra gli incontri previsti per la giornata odierna ci sarà anche quello attesissimo tra Matteo Berrettini e Carlos Alcaraz, in programma come quarto match di oggi sul campo centrale.

Berrettini partirà sfavorito per questa sfida, ma dopo le belle vittorie degli scorsi giorni non è una pazzia pensare che il romano possa davvero battere il numero 1 al mondo. Tanto dipenderà dalla prestazione del finalista di Wimbledon 2021 e quindi anche dal suo servizio, fondamentale di gioco che regala spesso tante gioie all’italiano.

Anche durante questo Wimbledon la battuta ha aiutato molto Matteo, tant’è che, nonostante abbia giocato meno partite rispetto ad altri (tre contro le quattro di alcuni), il romano si trova in nona posizione nella classifica dei giocatori con più aces con 45, stesso numero del tedesco Alexander Zverev, giocatore battuto l’altro ieri dallo stesso Berrettini nei sedicesimi del terzo slam stagionale.

Tra i giocatori che hanno giocato tre o meno partite, il nostro portacolori si trova in sesta posizione, distante 27 aces dallo statunitense Christopher Eubanks (quest’ultimo sarà impegnato oggi nel suo ottavo di finale contro il greco Stefanos Tsitsipas), secondo nella classifica totale a 12 lunghezze di distanza dal leader Aleksandr Bublik (84 in quattro partite), che è però stato sconfitto ieri dal russo Andrey Rublev e non potrà dunque più aumentare il suo numero di aces. Terzo in graduatoria il cileno Nicolas Jarry con 59 in tre match. Qui di seguito la classifica completa con anche l’italiano Jannik Sinner, per ora posizionato al 12° posto con 43 in quattro partite.

LA CLASSIFICA DEGLI ACE A WIMBLEDON 2023

1. A. Bublik (KAZ) 84 aces in 4 partite

2. C. Eubanks (USA) 72 aces in 3 partite

3. N. Jarry (CHI) 59 aces in 3 partite

4. D. Shapovalov (CAN) 53 aces in 4 partite

4. A. Rublev (RUS) 53 aces in 4 partite

6. Q. Halys (FRA) 51 aces in 3 partite

7. H. Hurkacz (POL) 49 aces in 3 partite

7. M. Raonic (CAN) 49 aces in 2 partite

9. A. Zverev (GER) 45 aces in 3 partite

9. M. Berrettini (ITA) 45 aces in 3 partite

12. J. Sinner (ITA) 43 aces in 4 partite

Foto: LaPresse