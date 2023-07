Wimbledon 2023, grandi ascolti per Berrettini-Alcaraz su Sky Sport

Non ci sono dubbi che la sfida tra Carlos Alcaraz e Matteo Berrettini, valida per gli ottavi di finale del torneo di Wimbledon, fosse ieri una grande attrattiva per gli appassionati di tennis e non solo. Il giocatore italiano, tornato a ruggire dopo un periodo di grande difficoltà, ha avuto modo di confrontarsi con il n.1 del mondo del tennis e lo spettacolo è stato di alto livello.

A vincere è stato l’iberico, bravo a elevare in maniera importante il proprio livello di gioco dal secondo set, dopo aver perso il primo. Con lo score di 3-6 6-3 6-3 6-3 il funambolo di Murcia ha prevalso, ma grandi applausi a Berrettini, in grado di creare delle difficoltà nella prima ora e mezza al suo forte avversario, dando dimostrazione di poter stare ai piani alti con una condizione fisica/agonistica adeguata.

Una partita che ha fatto sorridere anche Sky Sport, visti gli ascolti al top. Il match, infatti, ha raccolto 516 mila spettatori medi, con 1 milione 477 mila contatti unici e il 3,6% di share, con un picco di 717 mila spettatori medi e il 4,4% di share. Si tratta del miglior ascolto di un match di tennis su Sky Sport, al netto delle finali. In totale, la giornata di ieri ha ottenuto 275 mila spettatori medi sugli appuntamenti live, con quasi 1 milione 500 mila spettatori unici.

Inoltre, ci sarà nei prossimi giorni una grande sorpresa su Sky Sport Tennis: mercoledì 12 e domenica 16 luglio, Boris Becker sarà special guest degli Studi Wimbledon di Sky. Un qualcosa da non perdere.

Foto: LaPresse