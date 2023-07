Wimbledon 2023, Elisabetta Cocciaretto vince ancora! L’italiana batte Masarova e accede al terzo turno

Bellissima vittoria di Elisabetta Cocciaretto nel secondo turno di Wimbledon 2023. Sull’erba britannica, l’italiana classe 2001 (n.43 al mondo) gioca un match di grande spessore contro la spagnola Rebeka Masarova (n.78 del ranking) e si impone con un netto 6-3 6-1 in un’ora e 10 minuti. Ora al prossimo turno l’azzurra sfiderà la vincente della sfida tra la statunitense Jessica Pegula (testa di serie n.4) e la spagnola Cristina Bucsa.

Pronti, via e Cocciaretto vola rapidamente sul 4-0. Dopo la batosta iniziale, Masarova riesce a trovare una piccola reazione e si avvicina con il 3-5 grazie al break nell’ottavo gioco, ma subito dopo l’italiana è aggressiva in risposta e con l’ennesimo break in suo favore conquista il primo set per 6-3.

Sulle ali dell’entusiasmo l’azzurra inizia molto meglio anche il secondo parziale e va sul 3-0. Anche in questo caso la spagnola cerca di rimettere in piedi il set, ma come successo precedentemente non ci riesce. Il tentativo di rimonta si ferma infatti nel quinto gioco, quando l’iberica, sotto 1-3 nel conto dei game, spreca due palle del controbreak e vede poi salire la sua avversaria sul 4-1. Scoraggiata dalla chance sprecata, da qui in poi Masarova si spegne via via sempre più e Cocciaretto ne approfitta per chiudere la partita con un agile 6-1.

Al termine della sfida il conto dei vincenti-errori non forzati dell’italiana dice 12-18 (contro l’8-27 della sua avversaria). La nostra portacolori chiude l’incontro con migliori percentuali per quanto riguarda sia i punti vinti con la prima in campo (66% contro il 65% della spagnola) sia con la seconda (57% contro il 32% dell’iberica). I punti totali conquistati dalle due tenniste nel corso del match sono 62 per la nativa di Ancona e 44 per Masarova, mentre le palle break convertite sono 5/5 per Cocciaretto e 1/5 per la spagnola.

Foto: LaPresse