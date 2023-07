Atletica, Sara Fantini sfiora i 73 metri e si conferma eccellente. Rachele Mori convincente

Sara Fantini era la donna più attesa al Meeting di Castelnovo ne’ Monti (in provincia di Reggio Emilia) e non ha deluso le aspettative. La primatista italiana di lancio del martello, bronzo agli ultimi Europei e quarti ai Mondiali 2022, ha spedito l’attrezzo a 72.94 metri in occasione del suo ultimo tentativo. L’emiliana si è avvicinata sensibilmente allo stagionale di 73.26 siglato in occasione della vittoria agli Europei a squadre e nella Coppa Europa di lanci a Leiria.

L’azzurra è tornata oltre i 70 metri dopo il 69.81 di sabato scorso a Parma, riuscendo a superare Rachele Mori: la Campionessa del Mondo Under 20 ha toccato 67.05 con la quarta prova, a pochi giorni dalla partenza per gli Europei Under 23. Sara Fantini ha ribadito la propria caratura tecnica e la propria costanza di rendimento, tra l’altro superando la fettuccia dell’eccellenza anche in occasione del secondo tentativo (72.61) e del terzo turno (70.96). Manca poco più di un mese ai Mondiali di Budapest e la 25enne sembra essere in forma eccellente.

Nel getto del peso la misura vincente è il 19.49 di Sebastiano Bianchetti davanti a Lorenzo Del Gatto. che firma lo stagionale con 19.43 mentre è terzo Riccardo Ferrara (18.91). Esulta l’azzurra delle prove multiple Sveva Gerevini per il progresso nei 100 ostacoli in 13.47 (-0.1 m/s di vento contrario), dodici centesimi in meno del record personale.

Foto: Lapresse