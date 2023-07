Wimbledon 2023: Djokovic completa l’opera contro Hurkacz, Eubanks batte a sorpresa Tsitsipas. Medvedev e Rune ok

Si è conclusa poco fa un’altra giornata di incontri maschili a Wimbledon 2023. In attesa di scoprire come andrà a finire l’ottavo di finale tra Matteo Berrettini e Carlos Alcaraz, andiamo a vedere cosa è successo quest’oggi, giornata in cui si è svolta la continuazione del match tra Novak Djokovic e Hubert Hurkacz e si sono poi disputati altri tre match (più quello tra Berrettini e Alcaraz) validi per gli ottavi di finale.

Sorride Novak Djokovic: dopo l’interruzione di ieri (per via del coprifuoco nei Championships) sul punteggio di 7-6 7-6 in favore del serbo, Nole ha perso il terzo set per 7-5, ma poi ha cambiato ritmo nel quarto parziale e ha chiuso il match con il punteggio finale di 7-6(6) 7-6(6) 5-7 6-4 dopo tre ore e 10 minuti di gioco complessivo. Djokovic è così passato ai quarti di finale per la 56ma volta in uno Slam e ora sfiderà il russo Andrey Rublev (vittorioso ieri contro il kazako Aleksandr Bublik) per andare a caccia della semifinale.

Tutto facile per Daniil Medvedev. Il russo (n.3 del seeding) ha dominato nei primi due set (6-4 6-2) contro il ceco Jiri Lehecka e poi ha vinto la partita per ritiro del suo avversario, costretto ad abbandonare il campo per le vesciche al piede destro. Ora ai quarti Medvedev se la dovrà vedere con la sorpresa statunitense Christopher Eubanks. Quest’ultimo è riuscito oggi a battere incredibilmente il greco Stefanos Tsitsipas (n.5 del torneo) per 3-6 7-6(4) 3-6 6-4 6-4 al termine di un match ricco di emozioni ed è così entrato per la prima volta tra i migliori otto giocatori in uno Slam.

Giornata positiva anche per Holger Rune: il danese (testa di serie n.6) è andato sotto di un set contro il bulgaro Grigor Dimitrov (n.21 del seeding), ma poi ha cambiato marcia e ha vinto i successivi tre parziali, chiudendo dunque l’incontro con il punteggio di 3-6 7-6(6) 7-6(4) 6-3. Ora Rune attende il vincente della sfida tra Berrettini e Alcaraz: sarà contro uno di loro due che il danese dovrà giocarsi l’accesso in semifinale.

I RISULTATI DI GIORNATA

OTTAVI DI FINALE DI GIORNATA

D. Medvedev (RUS) (3) – J. Lehecka (CZE) 6-4 6-2 rit.

C. Eubanks (USA) – S. Tsitsipas (GRE) (5) 3-6 7-6 3-6 6-4 6-4

N. Djokovic (SRB) (2) – H. Hurkacz (POL) (17) 7-6 7-6 5-7 6-4

H. Rune (DEN) (6) – G. Dimitrov (BUL) (21) 3-6 7-6 7-6 6-3

M. Berrettini (ITA) – C. Alcaraz (ESP) (1) in corso

QUARTI DI FINALE

C. Alcaraz (ESP) (1)/M. Berrettini (ITA) – H. Rune (DEN) (6)

D. Medvedev (RUS) (3) – C. Eubanks (USA)

J. Sinner (ITA) (8) – R. Safiullin (RUS)

A. Rublev (RUS) (7) – N. Djokovic (SRB) (2)

Foto: LaPresse