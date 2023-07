Wimbledon 2023, Christopher Eubanks la spunta al quinto set contro Tsitsipas e vola ai quarti!

La partita che non ti aspetti. Continua la favola dell’altissimo e magrissimo Christopher Eubanks a Wimbledon. L’americano ha sconfitto con il punteggio di 3-6 7-6 (4) 3-6 6-4 6-4 il greco Stefanos Tsitsipas (n.5 del mondo) negli ottavi di finale e la maledizione dei Championships per l’ellenico si arricchisce di quest’ulteriore episodio.

Bravissimo Eubanks a far valere il proprio tennis, dovendo sempre inseguire nel corso del match. Alla lunga, il gioco aggressivo dello statunitense è stato premiato e con questo risultato la top-30 è a una passo, oltre a essere il più importante della propria carriera. Nei quarti di finale l’ostacolo sarà il n.3 del mondo, Daniil Medvedev.

Nel primo set Tsitsipas comincia bene e strappa a zero il servizio all’americano, probabilmente un po’ teso. La palla del greco corre rapida e Eubanks è costretto a un gioco difensivo poco gradito. Il dritto, in particolare, consente all’ellenico di aprirsi il campo e di chiudere gli scambi. Nel nono game arriva il secondo break per il n.5 del mondo, a segno per 6-3.

Nel secondo set è la perseveranza la carta vincente dello statunitense. Tsitsipas non concretizza due palle break nel quarto game e una nell’ottavo, dovendo affrontare un tie-break pericoloso. Il servizio sostiene Eubanks che sfrutta alla grande un mini-break per vincere la frazione 7-4.

Nel terzo set Tsitsipas si mette in modalità “primo parziale”. Nei fatti, si assiste a una replica di quanto visto all’inizio. La risposta di Stefanos funziona e lo statunitense commette qualche errore di troppo. Ne conseguono due break nel quinto e nono gioco che portano al 6-3 in favore del greco.

Nel quarto set l’americano eleva il proprio livello, creando i presupposti anche in risposta di far male. L’altissimo ragazzo degli States sfiora il break nel settimo gioco, ma lo concretizza nel nono con alcuni colpi potentissimi. Sullo score di 6-4 si conclude la frazione e il servizio si rivela un amico fedele per Chris.

Nel quinto set parte malissimo l’ellenico, che ai vantaggi perde il turno in battuta. Stefanos reagisce, trovando il contro-break nel sesto game, ma il suo tennis non è più consistente come prima. Tsitsipas, infatti, concede ben tre palle break nel gioco successivo e Eubanks sfrutta la terza chance. Strappo decisivo, nonostante il tentativo estremo del n.5 ATP di ottenere il contro-break nel decimo game (due palle break), ben gestito dall’avversario, vittorioso per 6-4.

Leggendo le statistiche, Eubanks ha realizzato 13 ace rispetto agli 11 del greco, raccogliendo il 74% dei punti con la prima di servizio e il 52% con la seconda. Nel computo complessivo 53 vincenti e 56 errori gratuiti per lui.

Foto: LaPresse