Vuelta Castilla y Leon 2023: Engelhardt beffa Fedeli ed è il primo leader della corsa

Prima tappa in archivio alla Vuelta Castilla y Leon 2023, corsa di due giorni giunta alla sua 37a edizione e che, come d’uso, è un punto importante nella preparazione per la Vuelta a España per moltissimi corridori. A trovare il successo e dunque la prima maglia da leader è il giovane tedesco della Jayco AlUla Felix Engelhardt.

A lungo il gruppo è stato messo in seria difficoltà dal francese Jeremy Cabot che da solo aveva provato a resistere in fuga. L’aggancio è arrivato negli ultimi 10 km, causando una serie ripetuta di attacchi e tentativi. A riuscire ad evadere da gruppo sono in quattro: Alessandro Fedeli, Ivan Garcia Cortina, Alex Molenaar ed il suddetto Engelhardt.

La UAE di Molano, l’unico vero sprinter in gruppo, si lascia sorprendere ed i quattro vanno a giocarsi il successo. Cortina sembra il grande favorito ma nel finale gli mancano le gambe, ed a trionfare è il tedesco che batte agevolmente gli altri tre in volata. L’italiano della Q36.5 è secondo, davanti a Molenaar e Cortina. Domani il giorno decisivo per la classifica finale.

