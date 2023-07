Italia-USA, semifinale Nations League volley 2023: quando si gioca, data, programma, orario, tv e streaming

Sabato 22 luglio (ore 20.00) l’Italia sfiderà gli USA nella semifinale della Nations League 2023 di volley maschile. I Campioni del Mondo sono riusciti a regolare l’Argentina con un comodo 3-0 e si sono così regalati la sfida contro gli americani, che hanno invece battuto la Francia al tie-break. Gli azzurri hanno tutte le carte in regola per avere la meglio contro la compagine a stelle e strisce, ma si preannuncia un incontro particolarmente avvincente ed equilibrato a Danzica (Polonia)

I ragazzi del CT Fefé De Giorgi hanno messo nel mirino la qualificazione all’atto conclusivo del prestigioso torneo internazionale itinerante, da disputare contro la vincente del contro tra Polonia e Brasile, che andrà in scena alle ore 17.00. La nostra Nazionale dovrà fare i conti con Matt Anderson, Micah Christenson, Max Holt e tante conoscenze della SuperLega. L’Italia replicherà con la regia di Simone Giannelli, gli attacchi di Yuri Romanò, Alessandro Michieletto, Daniele Lavia, i muri di Gianluca Galassi e Roberto Russo, il lavoro del libero Fabio Balaso.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-USA, semifinale della Nations League 2023 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Summer (canale 201); in diretta streaming su Sky Go, NOW, Volleyball World Tv; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-USA, SEMIFINALE NATIONS LEAGUE VOLLEY

Sabato 22 luglio

Ore 20.00 Italia vs USA – Diretta tv su Sky Sport Summer (canale 201)

PROGRAMMA ITALIA-USA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Summer (canale 201), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Volleyball World Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: FIVB