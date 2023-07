Volley, l’Italia debutta con una vittoria agli Europei Under 17: Olanda ko, Cremonini e Garello top scorer

L’Italia ha esordito con una bella vittoria agli Europei Under 17 di volley maschile, incominciati oggi a Podgorica (Montenegro). La nostra Nazionale ha sconfitto l’Olanda per 3-0 (25-22; 25-19; 25-13) e si è così portata provvisoriamente in testa al gruppo II in cui figurano anche Francia, Spagna, Finlandia, Repubblica Ceca, Polonia, Serbia.

Gli azzurri torneranno in campo domani contro i transalpini in un match già importante in ottica qualificazione alle semifinali della rassegna continentale di categoria. Sotto la regia di Simone Porro si sono distinti gli attaccanti Gianluca Cremonini (12 punti), Nicolò Garello (12) e Simone Bertoncello (7). In doppia cifra anche il centrale Alessandro Benacchio (10 punti, 3 muri) affiancato da (2).

Foto: CEV