Volley, la Polonia vince la Nations League: USA battuti 3-1, Kaczmarek trascinatore, Leon festeggia

La Polonia ha vinto la Nations League 2023 di volley maschile, sconfiggendo gli USA per 3-1 (25-23; 24-26; 25-18; 25-18) nella Finale andata in scena a Danzica. I biancorossi hanno trionfato di fronte al proprio pubblico e hanno conquistato il prestigioso torneo internazionale itinerante per la prima volta nella storia, dopo aver perso l’atto conclusivo nel 2021 a Rimini contro il Brasile. I ragazzi di coach Nikola Grbic succedono alla Francia nell’albo d’oro, mentre gli americani hanno perso la terza finale dopo quelle del 2019 e del 2022.

La Polonia ha sempre tenuto in mano il pallino del gioco nel primo set e nella seconda frazione si è portata sul 16-12, salvo subire il perentorio rientro della compagine a stelle e strisce, che ieri aveva travolto l’Italia in semifinale. In situazione di pareggio, però, i padroni di casa hanno alzato nuovamente il ritmo del gioco e hanno giganteggiato tra terza e quarta frazione, riuscendo così a fare festa tra le mura amiche dopo che lo scorso anno si erano dovute inchinare al cospetto dell’Italia nella finale dei Mondiali.

L’opposto Lukasz Kaczmarek è stato il grande mattatore della serata con i suoi 25 punti. Il bomber è stato ben spalleggiato dallo schiacciatore Aleksander Sliwka (14 punti), affiancato di banda dal fuoriclasse Wilfredo Leon (7 punti, 2 muri, 2 ace) e Tomasz Fornal (8). Al centro Jakub Kochanowski (7), Norbert Huber (6) e Mateusz Bieniek (5), ottima regia di Marcin Janusz. Agli USA non sono bastati gli attaccanti Torey Defalco (13 punti), Aaron Russell (11) e Matt Anderson (10).

