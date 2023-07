Volley, Fefé De Giorgi: “Rammarico per la sconfitta, volevamo la medaglia. Ora bisogna staccare”

L’Italia è stata sconfitta dal Giappone per 3-2 (25-18; 25-23; 17-25; 17-25; 15-9) nella finale per il terzo posto della Nations League 2023 di volley maschile. I Campioni del Mondo, che ieri erano crollati nettamente al cospetto degli USA, hanno rimontato da 0-2 contro gli asiatici, ma nel tie-break non sono praticamente mai stati attaccati agli avversari e hanno dovuto dire addio anche alla medaglia di bronzo nel prestigioso torneo internazionale itinerante.

Fefé De Giorgi ha analizzato la prestazione attraverso i canali federali: “C’è rammarico per la sconfitta di oggi, nel primo set è stato difficile dal punto di vista mentale, c’era qualche scoria della sconfitta con gli USA, c’era un pò di nervosismo, situazioni che ci possono stare. Abbiamo però avuto la possibilità di chiudere 3-1 questa partita, abbiamo però concesso qualcosa. Siamo stati bravi a riaprire la partita, poi al quinto set ci aspettavamo andassero a braccio libero, il Giappone sicuramente è una squadra difficile dove devi metterci energia oltre che tecnica. Per tracciare un bilancio bisognerebbe stare un pò più sereni, subito dopo una finale così non è facile“.

Il tecnico pugliese ha proseguito: “In generale però credo servirà analizzare bene le cose, la VNL è un torneo importante per la squadra ma anche per le persone che hanno partecipato, è un torneo impegnativo per viaggi e partite. Avrei voluto chiudere con una medaglia per migliorare il percorso dello scorso anno ma teniamo le nostre cose buone e cerchiamo, quando rientreremo, di raggiungere cose tecnico-tattiche di squadra che ci permettano di essere più efficenti nel prosieguo. Ora è importante staccare, lo faremo per una decina di giorni. La VNL è stata molto impegnativa e non abbiamo potuto allenarci tanto tra viaggi e partite, è necessario recuperare energie fisiche e nervose in vista del percorso europeo“.

Foto: FIVB