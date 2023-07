Volley femminile, l’Italia torna a vincere agli Europei U17 e resta in corsa per le semifinali. Georgia ko 3-0

L’Italia torna a vincere agli Europei Under 17 di volley femminile. Dopo la brutta sconfitta di ieri contro la Croazia, le azzurre hanno battuto la poco quotata Georgia per 3-0 (25-20; 25-15; 25-15) e hanno così conquistato il secondo successo in questa rassegna continentale di categoria dopo quello ottenuto all’esordio contro la Polonia. La nostra Nazionale si è così issata al terzo posto nel gruppo 1 (2 vittorie, 5 punti) alle spalle di Bulgaria e Croazia (3 affermazioni a testa).

L’Italia resta in corsa per la qualificazione alle semifinali, riservata alle prime due classificate. La prossima sfida contro la Bulgaria (domenica 15 luglio) sarà determinante in ottica passaggio del turno. Prestazione di rilievo da parte delle attaccanti Stella Caruso (11 punti), Caterina Peroni (13 punti, 2 muri) e Ludovica Tosini (11). Doppia cifra anche per la centrale Arianna Bovolenta (11 punti) sotto la regia di Asia Spaziano.

Foto: CEV