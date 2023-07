LIVE Italia-Turchia 0-3, Nations League volley femminile in DIRETTA: le azzurre salutano la competizione

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

22.14 La nostra diretta live termina qui, grazie per averci seguito fino a questo punto, buon proseguimento di serata con la cronaca del match su OA Sport.

22.12 L’Italia di Davide Mazzanti cede dunque alla Turchia ed è costretta a lasciare lo scettro di campione in carica della competizione. Vittoria autoritaria quella della squadra di Andrea Santarelli, netto 3-0 con Melissa Vargas (16 punti) sugli scudi. In semifinale la Turchia se la vedrà con le padrone di casa degli Stati Uniti.

18-25 Il muro turco chiude il match, Turchia in semifinale.

18-24 Muro di Gunes, ci sono sei-match point per la Turchia.

18-23 Diagonale di Vargas.

18-22 Errore di Karakurt con la parallela.

17-22 NWAKALOOOOOOOOOORRRRRR MUROOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!

16-22 Attacco di Nwakalor.

15-22 Karakurt spinge il pallone sul muro azzurro.

15-21 Pallonetto di Karakurt.

15-20 Pallonetto di Vargas.

15-19 La parallela di Villani.

14-19 Erdem trova il mani out del muro.

14-18 Piazzata di Malual al centro del campo.

13-18 Primo tempo di Mazzaro.

12-18 Malual non trova le mani del muro.

12-17 Muro di Erdem.

12-16 Sahin con il palleggio di seconda. Time out Mazzanti.

12-15 La pipe di Villani che trova il tocco del muro turco.

11-15 Attacco di Erdem.

11-14 Out il muro di Degradi.

11-13 Degradi trova il mani out del muro turco.

10-13 Muro di Vargas su Degradi.

10-12 La diagonale di Vargas.

10-11 ANCORA VILLANI! ANCORA ACE! Italia a -1.

9-11 ACE DI VILLANI! Time out Santarelli con l’Italia tornata a contatto.

8-11 Quattro tocchi Turchia.

7-11 Attacco di Nwakalor che sta iniziando a carburare.

6-11 Altro muro di Gunes.

6-10 Muro di Gunes.

6-9 Terzo errore consecutivo al servizio per le azzurre.

6-8 DANESIIIIIIIIIIII MUROOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!

5-8 Errore al servizio Italia.

5-7 La diagonale di Nwakalor.

4-7 Errore al servizio Italia.

4-6 Attacco di Villani a chiosa di un’azione convulsa.

3-6 Gran botta di Degradi in parallela.

2-6 La pipe di Vargas.

2-5 Attacco di Degradi.

1-5 La fast di Erdem, l’Italia non riesce a reagire.

1-4 La parallela di Aydin.

1-3 Errore al servizio Turchia.

0-3 Altro muro di Erdem.

0-2 Muro di Erdem.

0-1 Errore al servizio Italia.

21.50 Inizia il terzo set.

21.45 Secondo set dominato dalla Turchia di Daniele Santarelli che trascinata da una Melissa Vargas incontenibili e dalle super difese di Orge Gizem si porta sul 2-0 in questo ultimo quarto di finale della VNL femminile 2023.

15-25 Ace di Gunes che chiude il secondo set.

15-24 Aydin concede nove set-point alla Turchia per il 2-0.

15-23 Degradi trova le mani del muro.

14-23 Errore al servizio Italia.

14-22 Out la diagonale di Karakurt.

13-22 Attacco di Degradi.

12-22 Pallonetto di Gunes.

12-21 La diagonale di Degradi.

11-21 La fast di Erdem.

11-20 Attacco vincente della neo-entrata Omoruyi.

10-20 Vargas raggiunge quota 10 in partita.

10-19 La parallela di Aydin.

10-18 Errore in servizio Turchia che interrompe l’emorragia azzurra.

9-18 Muro turco su Sylla.

9-17 La pipe di Karakurt, ora è dominio Turchia.

9-16 Piazzato di Vargas dopo due difese mostruose di Orge.

9-15 Sahin dal palleggio, si sta spegnendo l’Italia così come era avvenuto nel primo set. Time out Mazzanti.

9-14 Ace di Vargas.

9-13 La diagonale robusta di Vargas.

9-12 Primo tempo di Mazzaro.

8-12 Muro di Gunes sulla pipe di Villani.

8-11 Villani trova il mani out del muro.

7-11 Errore al servizio Italia.

7-10 Attacco di Nwakalor.

6-10 Villani va larga con la diagonale, +4 Turchia.

6-9 Karakurt trova le mani del muro con la diagonale.

6-8 Attacco di Villani.

5-8 Diagonale stretta di Karakurt.

5-7 La diagonale di Sylla.

4-7 Muro di Erdem su Danesi.

4-6 Muro di Sahin su Sylla.

4-5 La diagonale di Karakurt.

4-4 Errore al servizio Italia.

4-3 NWAKALOOOOOOOOORRRRR MUROOOOOOOOOO!!!!!!!!!!

3-3 Errore al servizio Turchia.

2-3 Largo l’attacco di Nwakalor.

2-2 Villani da seconda linea con l’ausilio del nastro.

1-1 Pallonetto di Aydin.

1-0 Primo tempo di Mazzaro.

21.25 Inizia il secondo set.

21.22 Primo set dalle polveri bagnate in attacco per l’Italia punita dalle bombardieri turche Karakurt e Vargas. Italia-Turchia 0-1.

20-25 Vargas mette giù l’ultimo pallone del primo set.

20-24 Nwakalor annulla il primo.

19-24 Diagonale stretta di Vargas che regala cinque set-point alla Turchia.

19-23 Attacco di Nwakalor.

18-23 La parallela di Vargas.

18-22 Diagonale di Villani.

17-22 Errore al servizio Italia.

17-21 Errore al servizio Turchia.

16-21 Diagonale stretta di Karakurt.

16-20 Primo tempo di Danesi.

15-20 La nuova entrata Cebecioglu trova il mani out del muro.

15-19 MURO DI SYLLA SU ERDEM!

14-19 Attacco di Nwakalor.

13-19 Larghissimo l’attacco in parallela di Sylla.

13-18 Errore al servizio Italia.

13-17 ACE DI SQUARCINI!

12-17 Si sblocca Nwakalor con la parallela.

11-17 Primo tempo di Erdem.

11-16 Errore al servizio Turchia.

10-16 Ace di Gunes.

10-15 Muro di Erdem, allunga la Turchia nel primo set.

10-14 Muro turco su Nwakalor che non ha iniziato bene, secondo time out di Mazzanti.

10-13 Out la parallela di Nwakalor.

10-12 Attacco di Vargas.

10-11 MAZZAROOOOOOOOOOO MUROOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!

9-11 La diagonale di Villani.

8-11 Muro di Gunes su Villani.

8-10 Primo tempo di Gunes.

8-9 Pallonetto di Sylla.

7-9 La parallela di Vargas.

7-8 ACE DI SYLLA, con l’ausilio del nastro.

6-8 Sylla interrompe il parziale turco.

5-8 Altro muro di Karakurt su Nwakalor.

Time out che arriva dalla panchina dell’Italia.

5-7 Invasione di Danesi, +2 Turchia.

5-6 Muro di Karakurt.

5-5 Sylla non riesce a trovare le mani del muro con l’attacco a tutto braccio.

5-4 Errore al servizio Italia.

5-3 La pipe di Villani, +2 Italia.

4-3 Errore di Vargas in diagonale.

3-3 SYLLAAAAAAAAAAAAAA MUROOOOOOOOOOOOOO!!!

2-3 Vargas va a segno con l’ausilio del nastro.

2-2 Primo tempo di Mazzaro.

1-2 Attacco di Erdem.

1-1 MUROOO BOSIOOO!

0-1 Il primo punto è della Turchia.

21.00 SI COMINCIA!

20.58 Inno nazionale turco.

20.57 Inno di Mameli!

20.55 In corso la presentazione delle due squadre al “College Park Center” di Arlington.

20.50 In caso di passaggio del turno l’Italia sfiderà in semifinale gli Stati Uniti, che hanno superato 3-1 il Giappone. L’altro confronto vedrà invece sfidarsi Polonia (3-1 alla Germania) e Cina (che ha regolato con lo stesso risultato il Brasile).

20.45 Un quarto d’ora al primo pallone del match.

20.40 Le squadre stanno ultimando il riscaldamento.

20.35 Le azzurre di Davide Mazzanti vanno a caccia del pass per le semifinali ad Arlington.

20.30 Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Turchia, match valido per i quarti di finale della VNL 2023.

Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Turchia, match valido per i quarti di finale della Volley Nations League femminile 2023. Le azzurre di Davide Mazzanti sfidano la squadra di Andrea Santarelli per un posto in semifinale.

L’Italvolley femminile del CT Mazzanti si presenta ad Arlington con le prime linee dopo il lavoro effettuato in patria per cercare di difendere quel trofeo conquistato lo scorso anno ad Ankara. Al roster azzurro si sono aggregate Egonu, Pietrini, Lubian e Fahr, candidate a tornare per gli Europei, mentre Mazzanti ha confermato le 14 ragazze delle tappe asiatiche: Bosio e Gennari al palleggio, Danesi, Mazzaro e Squarcini al centro, Sylla, Omoruyi, De Gradi, Villani e D’Odorico in banda, con Malual e Silvia Nwakalor opposte.

Di fronte all’Italia ci sarà la temibile Turchia di Daniele Santarelli, passato sulla panchina della compagine eurasiatica dopo aver condotto la Serbia al titolo mondiale. Una squadra profonda e compatta quella turca, rafforzata dalla cubana Melissa Vargas, naturalizzata da qualche mese. Turchia in grado di chiudere al terzo posto in classifica con 9 vittorie su 12 gare giocate, tra cui un pesante 3-0 rifilato al Brasile.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale di Italia-Turchia, match valido per i quarti di finale della Volleyball Nations League femminile 2023, Il primo pallone del match si alzerà alle ore 21.00 al “College Park Center” di Arlington. Buon divertimento con il nostro racconto in tempo reale.

