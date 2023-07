Volley femminile, l’Italia surclassa l’India alle Universiadi e vola ai quarti di finale

L’Italia ha esordito con una schiacciante vittorie nel torneo di volley femminile alle Universiadi 2023, competizione multisportiva riservata agli atleti iscritti agli Atenei di tutto il mondo. La nostra Nazionale ha surclassato la poco quotata India con un netto 3-0 (25-12; 25-7; 25-10) e ha così agganciato Hong Kong in testa alla classifica del gruppo C, qualificandosi ai quarti di finale. Lo scontro diretto in programma domani contro la compagine asiatica metterà in palio il primo posto nel raggruppamento. Tutto estremamente facile per le azzurre, che hanno preso il comando delle operazioni fin dalle prime battute dei tre set e si sono imposte con parziali schiaccianti in un’ora di gioco.

L’opposto Binto Diop ha messo a segno 9 punti, al pari della centrale Linda Nwakalor. La schiacciatrice Beatrice Gardini è andata a referto con 7 punti, venendo affiancata di banda prima da Rebecca Piva (5) e poi da Federica Carletti (5). Ilaria Battistoni ha iniziato da palleggiatrice titolare, venendo sostituita da Rachele Morello dopo il primo set. La centrale Agnese Cecconello ha chiuso con 5 punti accanto, Sara Panetoni il libero. C’è stato spazio anche per Giorgia Frosini (4), Emma Cagnin (4) e Benedetta Sartori (2).

Foto: Photo LiveMedia/Vito Monopoli