Volley femminile, Italia ko agli Europei Under 17: la Croazia sorprende le azzurre

Dopo la vittoria ottenuta ieri al tie-break contro la Polonia, l’Italia è incappata nella sua prima sconfitta agli Europei Under 17 di volley femminile. La nostra Nazionale è stata battuta dalla Croazia per 3-1 (25-23; 21-25; 25-20; 25-18) alla Sportksa Hala di Vrnjacka Banja (Serbia). Un ko inatteso per le azzurrine, che partivano con i favori del pronostico contro le balcaniche.

L’Italia occupa provvisoriamente il terzo posto nella Pool I (1 vittoria, 3 punti) e resta in corsa per la qualificazione alle semifinali, riservata alle prime due classificate del ragruppamento. Le ragazze di coach Pasquale D’Aniello torneranno in campo giovedì 13 luglio (ore 20.00) per fronteggiare la Georgia, poi nei giorni successivi gli impegni con Bulgaria, Estonia, Olanda e Serbia.

Alla nostra Nazionale non sono bastate le attaccanti Ludovica Tosini (13 punti), Gaia Novello (5), Caterina Peroni (6) e Stella Caruso (6) sotto la regia di Asia Spaziano. Da elogiare la prova della centrale Veronica Quero (12 punti, 6 muri) affiancata in reparto da Arianna Bovolenta (8). Tra le fila della Croazia si sono distinte Iva Ucovic (12), Masa Mlinar (16) e Lana Francetic (15).

Foto: CEV