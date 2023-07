Volley, Challenge Cup 2023-2024: sorteggiati i primi turni, le avversarie di Monza e Casalmaggiore

In Lussemburgo si sono svolti i sorteggi di 32mi e 16mi di finale della Challenge Cup 2023-2024 di volley maschile e femminile, la terza competizione europea per importanza. Monza debutterà direttamente ai sedicesimi di finale nel torneo maschile contro i sempre rognosi portoghesi dello Sporting CP Lisbona. I meneghini saranno tra i favoriti per alzare al cielo il trofeo insieme ai turchi del Galatasaray Istanbul e ai polacchi del Projekt Varsavia.

Tra le donne, invece, Casalmaggiore debutterà ai sedicesimi di finale e l’avversaria sarà la vincitrice della WEVZA Cup. Non è detto che quel torneo preliminare si disputi, ma se si giocherà vi parteciperà anche Novara e dunque ci potrebbe essere un derby italiano. In caso contrario, invece, le lombarde voleranno direttamente agli ottavi di finale.

Foto: Simone Contesini