VIDEO Volley, Italia-Brasile 3-1: highlights Nations League, gli azzurri vincono il big match

L’Italia ha sconfitto il Brasile per 3-1 (23-25; 25-20; 25-15; 25-21) nella Nations League 2023 di volley maschile. I Campioni del Mondo hanno incominciato nel miglior modo possibile la settimana conclusiva della fase preliminare, vincendo la grande classica della pallavolo internazionale andata in scena a Pansay City (Filippine). I ragazzi del CT Fefé De Giorgi hanno saputo rimontare lo svantaggio iniziale e hanno regolato la sempre quotata formazione sudamericana, conquistando così il sesto successo stagionale nel massimo circuito internazionale itinerante.

Schiaffo morale pesante a un’autentica bestia nera che è terza in graduatoria e che prima di oggi aveva perso due incontri sugli otto disputati. Prova rimarchevole da parte dell’opposto Yuri Romanò (20 punti, 4 ace)) e dello schiacciatore Alessandro Michieletto (17, 3 ace), affiancato di banda da Daniele Lavia (9, 2 ace). Doppia cifra per il centrale Gianluca Galassi (11 punti, 4 muri) supportato in reparto da Roberto Russo (7, 2 ace). Regia rimarchevole di Simone Giannelli (4 punti), buon lavoro del libero Leonardo Scanferla. Di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi di Italia-Brasile.

VIDEO HIGHLIGHTS ITALIA-BRASILE 3-1

Foto: FIVB