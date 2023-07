VIDEO Tour de France 2023, tappa di oggi: highlights e arrivo. Pedersen batte Philipsen allo sprint

Mads Pedersen ha interrotto l’egemonia di Jasper Philipsen negli sprint al Tour de France. Il danese della Trek-Segafredo si è preso l’ottava tappa della Grande Boucle con arrivo a Limoges, battendo sul rettilineo finale proprio la maglia verde della Alpecin-Deceuninck e Wout Van Aert, all’ennesimo piazzamento in questa settimana.

Fuga di tre uomini durante la giornata, con protagonisti Anthony Laplace (Arkea-Samsic), Tim Declercq (Soudal-Quick Step) e Anthony Turgis (TotalEnergies), l’ultimo ad arrendersi. Due cadute dolorose: la prima coinvolge Mark Cavendish, costretto a ritirarsi per un problema alla clavicola, la seconda a sei chilometri dall’arrivo coinvolge Simon Yates, che da quarto si ritrova sesto nella generale.

Viene lanciata la volatona di gruppo, con Pedersen che diventa protagonista di uno sprint lunghissimo, resistendo al ritorno di Philipsen. Ci prova anche Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), ma alla fine lo sloveno è soltanto decimo.

TOUR DE FRANCE 2023, L’ULTIMO CHILOMETRO

⏪ A very fast finish in Limoges crowning a very fast Dane. Relive the final kilometer of Stage 8 of the #TDF2023

⏪Une arrivée ultra rapide à Limoges pour couronner un Danois ultra rapide. Revivez le dernier kilomètre de la 8e étape du #TDF2023 pic.twitter.com/dUvWivK4d5

