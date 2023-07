VIDEO Tour de France 2023, tappa di oggi: highlights e arrivo. Meeus trionfa a sorpresa nell’ultima frazione, Vingegaard festeggia per la maglia gialla

Esulta Jordi Meeus nella ventunesima e ultima tappa del Tour de France 2023. Il belga della Bora – Hansgrohe disputa una volata pazzesca sugli Champs-Elysees di Parigi e, grazie anche a un colpo di reni incredibile, conquista un successo prestigiosissimo davanti al belga Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck), secondo, e l’olandese Dylan Groenewegen (Team Jayco AlUla), terzo. Giornata di festa per il vincitore della classifica generale Jonas Vingegaard (Jumbo – Visma), che arriva al traguardo con grande serenità insieme alla sua squadra con un ritardo di 2’12” rispetto a Meeus.

Come di consueto, la prima parte dell’ultima tappa è dedicata ai festeggiamenti. Ecco dunque che nei chilometri iniziali soprattutto il danese Jonas Vingegaard brinda insieme alla sua squadra e si concede alle foto di rito.

Il gruppo prosegue con grande serenità tra chiacchiere e risate fino alla Côte du Pavé des Gardes. Qui Ciccone va a prendersi il massimo dei punti al GPM, mettendo dunque il timbro finale al già sicuro trionfo nella classifica degli scalatori, e poi la corsa si infiamma.

Iniziano gli scatti e diversi corridori provano ad avvantaggiarsi, tra cui anche Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) prima e l’italiano Alberto Bettiol (EF Education-EasyPost) poi. Le squadre dei velocisti però sono attente e chiudono su tutti, regalando così la possibilità ai propri capitani di potersi giocare in volata la prestigiosa vittoria nell’ultima frazione.

Si arriva dunque all’ultimo chilometro con il gruppo compatto (o perlomeno con all’interno tutti i corridori interessati alla vittoria di tappa) e qui il solito Van der Poel si mette in testa a tirare per il compagno Jasper Philipsen. Quando l’olandese si sposta però, il belga non riesce a fare la differenza come successo nelle altre voltate di questo Tour e alla fine si ritrova costretto ad arrendersi al connazionale Jordi Meeus, che è bravissimo a rimontare e a sorpassare proprio Philipsen poco prima del traguardo grazie a un colpo di reni pazzesco. Subito dietro Groenewegen si prende la terza posizione, mentre chiudono rispettivamente al quarto e quinto posto il danese Mads Pedersen (Lidl – Trek) e l’olandese Cees Bol (Astana Qazaqstan Team). 10° invece Luca Mozzato, primo degli italiani (Team Arkéa Samsic).

Foto: LaPresse