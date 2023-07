Tour de France 2023, Tadej Pogacar: “Ho imparato tanto in queste settimane, sono comunque soddisfatto”

Tadej Pogacar ha chiusi per il secondo anno consecutivo al secondo posto il Tour de France. Lo sloveno chiude le tre settimane francesi con due vittorie di tappa, la quarta vittoria consecutiva della Maglia Bianca, l’ennesima prestazione da corridore d’elite ma anche la sensazione di dover cambiare qualcosa per competere con Jonas Vingegaard sulle salite più dure.

Lo sloveno, parlando ai canali ufficiali del Tour, non perde il sorriso: “Nonostante fossimo partiti con l’obiettivo di vincere il Tour, non posso non ritenermi soddisfatto di quello che ho fatto. Sono state tre settimane eccezionali per me e per la squadra, a cui vanno i miei sinceri ringraziamenti”.

“Sono felice di essere salito nuovamente sul podio di Parigi e di aver vinto nuovamente la Maglia Bianca – per poi aggiungere scherzando – è l’ultima volta che potrò indossare questa maglia. Devo ormai dire addio a questa maglia così speciale, ormai non sono più giovane”.

Pogacar ha poi guardato verso il futuro: “Non sarà l’ultima volta che andrò in difficoltà, ma credo di aver imparato molto da questo. Guardando ai miei prossimi obiettivi, so già un p’ meglio cosa aspettarmi da me stesso e dalle mie prestazioni”.

