Tour de France, Giulio Ciccone festeggia la maglia a pois: “La sognavo da bambino, uno dei giorni più belli”

Giulio Ciccone ha vinto la classifica degli scalatori al Tour de France 2023. Il ciclista italiano si è imposto nella graduatoria dei GPM ed è salito sul podio di Parigi indossando la prestigiosa, ambita e iconica maglia a pois. L’abruzzese ha interpretato benissimo la Grande Boucle, proprio con l’intento di raggiungere questo obiettivo e ha riportato questa casacca nel Bel Paese a 31 anni di distanza dall’ultimo sigillo di Claudio Chiappucci.

Giulio Ciccone ha espresso la propria soddisfazione nella capitale transalpina: “Questo è uno dei giorni più belli della mia vita. È davvero bello per me e per la mia squadra avere questa maglia. È davvero bello. Mi ispira le più grandi emozioni. Mi sento davvero orgoglioso di me stesso. Questa maglia è stata un mio sogno sin da quando ero un bambino e ho iniziato ad andare in bicicletta”.

Foto: Lapresse