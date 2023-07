VIDEO Tour de France 2023, tappa di oggi: highlights e arrivo. Fuga vincente per Ion Izagirre, Vingegaard resta in giallo

Trionfa Ion Izagirre nella dodicesima tappa del Tour de France 2023. Dopo essere entrato nella fuga di giornata, lo spagnolo della Cofidis ha allungato sugli altri battistrada a 30 km dalla fine ed è poi rimasto da solo al comando fino al traguardo di Belleville-en-Beaujolais, dove è arrivato con le braccia alzate. In chiave classifica generale giornata tranquilla per il danese Jonas Vingegaard , che è rimasto senza troppi problemi in maglia gialla.

La partenza è folle, con un’andatura altissima e continui scatti in gruppo. Si muovono anche Wout van Aert, Mathieu van der Poel e Julian Alaphilippe, mentre il gruppo si spezza e Vingegaard e Pogacar sono costretti addirittura a muoversi in prima persona.

La fuga prende dunque il largo soltanto dopo 100 km. A formarla ci sono Thibaut Pinot (Groupama – FDJ), Tiesj Benoot (Jumbo-Visma), Andrey Amador (EF Education-EasyPost), Mads Pedersen (Lidl – Trek), Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck), Guillaume Martin e Ion Izagirre (Cofidis), Ruben Guerreiro e Matteo Jorgenson (Movistar Team), Dylan Teuns (Israel – Premier Tech), Victor Campenaerts (Lotto Dstny), Tobias Halland Johannessen (Uno-X Pro Cycling Team), Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies).

Questi 13 prendono chilometro dopo chilometro sempre più largo e poi nell’ultima parte della corsa si accende la battaglia: van der Poel cerca l’anticipo sulle salite, ma è successivamente Ion Izagirre a fare davvero la differenza sul Col de la Croix Rosier a 30 km dall’arrivo. L’iberico prende un buon margine di vantaggio e poi prosegue tutto solo fino ad arrivare a vincere sul traguardo di Belleville-en-Beaujolais. Dopo 58” tagliano la linea del traguardo il francese Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies), dunque secondo, e lo statunitense Matteo Jorgenson (Movistar), terzo. Poi via via arrivano tutti gli altri, compresi i componenti del gruppo maglia gialla, che chiudono la corsa con un ritardo di 4’14” rispetto a Izagirre.

Foto: LaPresse