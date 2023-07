VIDEO F1, GP Ungheria 2023: highlights e sintesi. Hamilton in pole per 0.003 su Verstappen!

Va in archivio una giornata per certi versi storica per la Formula 1. Al GP d’Ungheria infatti, dodicesima tappa del Mondiale 2023, abbiamo assistito per la prima volta a delle qualifiche andate in scena con l'”Alternative Tyre allocation”, format che prevede l’obbligo in caso di pista asciutta dell’utilizzo della Hard in Q1, della Medium in Q2 e della Soft in Q3. Una novità che ha contribuito a una sessione di grande spettacolo, culminata con la pole positon strappata al fotofinish da Lewis Hamilton.

Il fenomeno britannico infatti sotto la bandiera a a scacchi ha registrato l’importantissimo crono di 1:16.609, beffando di un nulla il leader della classifica piloti Max Verstappen, il quale si è dovuto accontentare della seconda posizione con un gap di +0.003.

Bene poi Lando Norris che, su una McLaren sempre più pericolosa, ha registrato un ritardo di +0.085 accomodandosi al terzo posto precedendo il compagno d squadra Oscar Piastri, quarto con 1:16.905 davanti alla sorprendente Alfa Romeo di Zhou, sesto con 1:16.971.

Ennesima prestazione incolore poi per la Ferrari, la quale si posizionato in sesta piazza con 1:16.992. Ma è andata decisamente peggio a Carlos Sainz, fermatosi in Q2 e costretto a partire dall’undicesima posizione. Male poi George Russell (il quale ha pagato dazio dal primo stint tanto da partire diciottesimo), oltre che Perez, soltanto nono.

Riviviamo dunque le principali emozioni delle qualifiche del GP d’Ungheria

GP UNGHERIA 2023: GLI HIGHLIGHTS DELLE QUALIFICHE





Foto: LaPresse