F1, Charles Leclerc: “Ho perso qualcosa nell’ultimo settore. McLaren è superiore”

Una qualifica non semplice per la Ferrari. Le aspettative erano decisamente diverse viste le dichiarazioni ottimiste della vigilia da parte di Frederic Vasseur e le buone sensazioni di ieri nelle prove libere. Carlos Sainz, in prima fila lo scorso anno, è uscito nel Q2, mentre Charles Leclerc partirà dalla sesta casella della griglia di partenza.

Queste le parole del monegasco ad analizzare il sabato in pista all’Hungaroring di Budapest: “Ho messo tutto insieme oggi, l’ultimo settore è stato meno buono perché ho perso un po’ di grip nelle gomme posteriori, quindi avrò perso cinque centesimi che erano importanti per guadagnare un paio di posizioni“.

“Onestamente però il giro era buono, facciamo fatica con la performance della macchina in questo momento, la McLaren ha sorpreso anche oggi: ci aspettavamo che avesse fatto uno step in avanti solo nelle curve veloci e invece sono andati bene anche su una pista così. Bisogna lavorare e speriamo che i prossimi aggiornamenti ci portino a competere con loro”.

Sul nuovo format sperimentato in Ungheria: “Il nuovo format è uguale per tutti, quindi non ha un’incidenza negativa. Il passo non è sembrato ottimo, ma sarà un po’ una sorpresa domani, ma se facciamo un buon lavoro sulla gestione delle gomme possiamo far bene“.

Foto: Lapresse