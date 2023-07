VIDEO F1, GP Gran Bretagna 2023: highlights e sintesi prove libere. Sainz a un soffio dalla vetta

Nella giornata del venerdì interamente dedicata alla prove libere del GP della Gran Bretagna, decimo appuntamento del Mondiale di F1, a salire in cattedra è stato senza particolare sorprese Max Verstappen. Il Campione del Mondo in carica si è infatti imposto sia nelle prima che nella seconda sessione, dimostrando ancora una volta di essere un passo avanti rispetto alla concorrenza.

Dopo la FP1, dove aveva segnato un tempo superiore di mezzo secondo, l’olandese ha registrato un crono di 1:28.078, trovandosi alle spalle un Carlos Sainz in grandissimo spolvero, abile a segnare un gap di appena 22 millesimi. Terzo invece si è piazzato il thailandese impiegato nella scuderia Williams Alexander Albon, il quale ha segnato un ritardo di 218 millesimi rispetto al leader, arginando il secondo pilota della Red Bull Sergio Perez, quarto 264.

Più lontani invece gli altri inseguitori. Charles Leclerc ad esempio dopo aver chiuso la FP1 in quinta posizione non ha potuto prendere parte alla FP2 per via di un problema elettrico. Male al momento le Mercedes, entrambe fuori dalla top 10 in FP2 con la dodicesima posizione di Russell e la quindicesima di Hamilton. Chiaro-scuro invece per l’Aston Martin, sesta con Lance Stroll e decima con Fernando Alonso.

Rivediamo quindi i momenti salienti della sessione di prove del GP della Gran Bretagna.

GP GRAN BRETAGNA: HIGHLIGHTS E SINTESI DELLE PROVE LIBERE





Foto: LaPresse