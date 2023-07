Udinese-Union Berlino oggi, amichevole calcio: programma, orario d’inizio, tv e streaming

Il grande calcio e le amichevoli, soprattutto, non si fermeranno nemmeno oggi sabato 29 luglio. Il palinsesto che presenta le gare odierne è a dir poco chilometrico. Dall’Italia nel Mondiale di calcio femminile, passando per le gare delle italiane in amichevoli pre-stagionali. E sarà il turno anche dell’Udinese. La formazione friulana, quest’oggi, scenderà sul terreno di gioco a partire dalle ore 15.30: l’avversario sarà l’Union Berlino.

La compagine italiana e quella tedesca proveranno sicuramente sin da subito a mettere in mostra e anche in atto, il proprio modo di giocare a calcio, propositivo e in grado di creare manovre avvolgenti. Durante il ritiro di Bad Kleinkircheim dunque, l’Udinese avrà una ghiottissima opportunità di superare l’Union e di mettere anche minuti sulle gambe.

In ogni caso, dopo le quattro vittorie nelle prime amichevoli, i bianconeri vorranno certamente riconfermarsi. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio il palinsesto tv e streaming di Udinese-Union Berlino, match amichevole. La partita sarà trasmessa in diretta tv su TV12, il canale 12 del digitale terrestre della regione Friuli Venezia Giulia.

CALENDARIO UDINESE-UNION BERLINO

Sabato 29 luglio

Ore 15.30 – Udinese-Union Berlino – Diretta tv su TV12 (in Friuli Venezia Giulia)

PROGRAMMA UDINESE-UNION BERLINO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: TV12 per il Friuli Venezia Giulia.

Diretta streaming: –

