Tuffi, Riccardo Giovannini ed Eduard Timbretti in Finale nel sincro dai 10m. Cina dominante

Andati in archivio i preliminari del sincro maschile dalla piattaforma di questi Mondiali 2023 di tuffi. Nella Prefectural Pool di Fukuoka (Giappone), Riccardo Giovannini ed Eduard Timbretti hanno ottenuto il pass per la Finale (ore 11.00) con l’ottavo punteggio.

Una fase eliminatoria solida per i due azzurri. Giovannini e Timbretti hanno totalizzato con gli obbligatori 94.80, con qualche sporcatura di troppo in entrata, mentre nei tuffi liberi si sono attestati su uno standard mediamente elevato: nel triplo salto mortale e mezzo avanti carpiato sono arrivati 61.20; nel triplo salto mortale e mezzo ritornato raggruppato 64.32; nel triplo salto mortale e mezzo indietro raggruppato 68.31; nel doppio salto mortale e mezzo indietro con un avvitamento e mezzo 72.00.

Un totale di 367.35 per i nostri portacolori che punteranno a un buon piazzamento nell’atto conclusivo, che riserverà alle coppie a podio anche le carte olimpiche per Parigi 2024. In questo contesto, la Cina si presenta come la favorita numero uno per la conquista della medaglia d’oro.

Lian Junjie e Yang Hao hanno incantato già dai preliminari con il punteggio di 463.65, ottenendo già con gli obbligatori 111.60 punti e avendo una prestazione mostruosa nei liberi, suggellata dal quadruplo salto mortale e mezzo avanti raggruppato da 103.23, coefficiente di difficoltà 3.7, con media del 9.0/9.5.

Strepitosi i cinesi, ma attenzione anche ai britannici Matthew Lee e Noah Williams, secondi nelle eliminatorie con 429.18 e 93.24 nel quadruplo e mezzo avanti. In chiave podio da considerare i messicani Berlin Reyes/Willars Valdez (terzi con 411.78), gli ucraini Sereda/Boliukh (quarti con 404.22) e i tedeschi Barthel/Eikermann Gregorchuk (quinti con 381.27).

Foto: LaPresse