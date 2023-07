Nuoto artistico, Fernando Díaz del Río Soto vince l’oro mondiale nel solo tecnico maschile

Calato il sipario sulla Finale del solo tecnico maschile in questi Mondiali di nuoto artistico 2023, orfani di Giorgio Minisini. Il Golden Boy, senza l’infortunio al ginocchio a precedere la rassegna iridata, sarebbe stato il favorito nella conquista del metallo più pregiato in questa prova.

E’ spettato quindi allo spagnolo Fernando Díaz del Río Soto imporsi con il punteggio di 224.5550, totalizzando negli elementi 128.3550 e nell’impressione artistica 96.2000. Bravo l’iberico a dare conferma delle sue qualità e a convincere i giudici, che in questi giorni hanno assunto dei connotati quasi “malefici” per l’adozione del nuovo regolamento. Un sistema di valutazione volto a penalizzare in maniera importante ogni minima imperfezione.

Alle spalle dello spagnolo hanno concluso l’americano Kenneth Gaudet (216.8000) e il kazako Eduard Kim (216.0000), abili nell’interpretare la loro routine e nel riuscire a mixare gli elementi tecnici con l’interpretazione e a centrare un podio mondiale prestigioso.

