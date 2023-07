Tuffi, Mondiali 2023: eliminati Riccardo Giovannini e Andreas Sargent Larsen dalla piattaforma 10m

Nottata italiana dedicata ad un’altra lunghissima eliminatoria per i Mondiali di tuffi. Quest’oggi è andata in scena la piattaforma 10 metri maschile, con ben quaranta atleti in gara. Appuntamento alle 8.30 per la semifinale.

In testa, ovviamente, ci sono due cinesi, nonostante una prova non priva di imperfezioni. Al comando troviamo Junjie Lian con 466.90 punti seguito a ruota dal connazionale Hao Yang, staccato solamente di 0.95.

Ottima la gara del malesiano Bertrand Rhodict Anak Lises, appena diciottenne: cinque sesti di eliminatoria al livello dei cinesi, poi la terza piazza con 449.65. Molto bene anche il britannico Noah Williams che ha chiuso in 435.15. Occhio comunque alle semifinali che possono nuovamente ribaltare gli equilibri.

Gara da dimenticare per i colori azzurri. Ventinovesima piazza con 325.25 per Riccardo Giovannini: per lui clamoroso errore nel tuffo dalla verticale che paga solamente 22,40, mentre per il resto gara regolare, con due acuti da 67,20 che non bastano. Ancora peggio Andreas Sargent Larsen che parte fortissimo con il triplo e mezzo ritornato da 70.40, poi crolla e non va più sopra i sessanta punti chiudendo 32mo a 322.30.

Foto: Lapresse