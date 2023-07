Tuffi, Mondiali 2023: altro oro cinese, Jianfeng Peng conquista il titolo dal metro

Osmar Olvera Ibarra spezza il duopolio cinese, ma a vincere la medaglia d’oro dal metro maschile ai Mondiali di Fukuoka è Jianfeng Peng. Una prestazione semplicemente straordinaria non basta al messicano per andare a prendersi la vittoria, ma comunque evita la solita doppietta per la Cina, visto che Jiuyuan Zheng si è dovuto accontentare del terzo gradino del podio.

Peng ha vinto con il punteggio complessivo di 440.45 dopo una gara che lo ha visto partire un po’ al rallentatore con i 67.50 punti dell’uno e mezzo rovesciato con un avvitamento e mezzo. La svolta è poi arrivata con un doppio e mezzo rovesciato raggruppato da 76.50 punti, consolidando poi il primato con i successivi tre tuffi.

Fenomenale la prestazione di Olvera Ibarra, secondo con 428.85, complice uno strepitoso doppio e mezzo avanti con due avvitamenti con il quale ha ottenuto 81 punti. In terza posizione ha dunque concluso l’altro cinese Jiuyuan Zheng con il punteggio di 418.30.

Ottima prestazione del Messico in questa finale dal metro, visto che al quarto posto si è classificato Juan Manuel Celeya Hernandez (406.25). Quinto l’australiano Li Shixin (400.55), che ha preceduto il primo degli europei, il tedesco Moritz Wesemann (388.55). Da ricordare che non erano presenti in finale i due italiani Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia, che non sono riusciti a entrare nei migliori dodici dopo l’eliminatoria.

FOTO: LaPresse