Tuffi grandi altezze, Mondiali 2023: non ci sarà Alessandro De Rose. Su chi punterà l’Italia: un azzurro sarà il più giovane in gara

Con i tuffi in piscina che sono andati in archivio, ai Mondiali di Fukuoka da domani cominceranno quelli dalle grandi altezze. Uno spettacolo davvero assicurato, con i migliori del mondo che si daranno battaglia per quattro turni con una piattaforma posizionata a 27 metri di altezza.

L’Italia non avrà colui che è stato il punto di riferimento della disciplina, quell’Alessandro De Rose che è stato capace di mettersi al collo una fantastica medaglia di bronzo agli Europei di Roma. Il calabrese ha deciso di prendersi un anno sabbatico e spera ancora di poter essere protagonista il prossimo anno, ma non sarà facile per gli altri azzurri presenti prendersi la sua eredità.

A difendere i colori azzurri saranno Davide Baraldi ed Andrea Barnabà. Entrambi difficilmente potranno puntare ad una medaglia, ma l’obiettivo è quello di ottenere il miglior piazzamento possibile, magari anche tra i primi dieci del mondo.

Sicuramente da prendere in considerazione c’è la giovanissima età dei due italiani. La carta d’identità di Baraldi segna 22 anni, mentre Barnabà è addirittura ha soli 19 anni ed è il “più piccolo” in questa gara. Sicuramente una grande esperienza per continuare la loro crescita.

FOTO: LaPresse