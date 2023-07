Tuffi grandi altezze, Mondiali 2023: Elisa Cosetti 12ª nelle eliminatorie, svetta Rhiannan Iffland

E’ iniziata quest’oggi l’avventura dei tuffi dalle grandi altezze nei Mondiali 2023 di Fukuoka (Giappone). Uno spettacolo assistere alle gesta di questi atleti, chiamati a trovare il giusto equilibrio tra razionalità e follia, perché per saltare da 20 metri e oltre da altezza c’è bisogno di tantissimo coraggio.

Terminate le eliminatorie della competizione femminile, che prevedeva un obbligatorio e un tuffo intermedio per le ragazze dai 20 metri. Mercoledì e giovedì si darà spazio ai liberi con i punteggi che si andranno a sommare ai precedenti per definire la classifica finale.

Ebbene, presente la nostra Elisa Cosetti, bronzo continentale l’anno scorso a Roma. La 21enne, allenata da Nicole Belsasso per la Triestina Nuoto, ha ottenuto uno score totale di 107.20, non brillando particolarmente nell’esecuzione: con il salto rovesciato in tre posizioni sono arrivati 55.90 punti, mentre con il triplo salto ritornato con mezzo avvitamento (barani) 51.30. La triestina si augura di crescere di rendimento.

Al comando della classifica parziale c’è la fortissima australiana Rhiannan Iffland, già oro mondiale nel 2017 a Budapest e nel 2019 a Gwangju. L’aussie con il primo obbligatorio ha raggiunto quota 66.30, mentre ha totalizzato 94.60 con il triplo salto mortale indietro con due avvitamenti, sfruttando anche il coefficiente molto alto (4.3). Per questo, Iffland comanda con 160.90 punti a precedere un trio di canadesi: Simone Leathead (153.60), Molly Carlson (150.50) e Jessica Macaulay (147.55).

Foto: LaPresse