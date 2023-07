Triathlon, World Series Sunderland 2023: la Francia piazza la doppietta nella prova maschile e in quella femminile

Dominio totale francese nella tappa di Sunderland (Inghilterra) delle World Triathlon Series 2023. Sia nella prova maschile, sia in quella femminile, infatti, la Francia ha completato due doppiette, confermando la forza della squadra nel suo complesso. Meno positiva la giornata per i colori italiani, con risultati ben lontani dalle migliori posizioni. Domani si completerà il fine settimana con la staffetta mista.

La gara maschile, come preventivabile, ha visto un netto dominio francese, con la doppietta completata da Pierre Le Corre con il tempo di 54:06 che ha bruciato sul traguardo il connazionale Léo Bergere. Completa il podio il neozelandese Hayden Wilde con un distacco di 15 secondi, quindi quarta posizione per il portoghese Vasco Vilaca a 19, mentre è quinto l’olandese Richard Murray a 21. Sesto il sudafricano Henri Schoeman a 22 secondi, settimo il francese Tom Richard a 24, ottavo il britannico Barclay Izzard a 26, nono lo spagnolo Antonio Serrat Seoane a 33, mentre completa la top10 il portoghese Ricardo Batista a 34. L’unico italiano iscritto, Gianluca Pozzatti, non ha preso il via.

Passando alla gara femminile, il risultato è stato il medesimo, con una doppietta francese al traguardo. Il successo, netto, è andato a Cassandre Beaugrand con il tempo di 59:53, con 18 secondi di margine sulla connazionale Emma Lombardi, mentre completa il podio la tedesca Annika Koch a 24. Quarta posizione per un’altra transalpina, Leonie Periault, con un distacco di 29 secondi, quinta per la tedesca Marlene Gomez-Göggel a 32, sesta per l’olandese Rachel Klamer a 37, mentre è settima la svizzera Julie Derron a 41. Ottava al traguardo la neozelandese Nicole Van Der Kaay a 45, nona la svizzera Cathia Schär a 50, mentre chiude la top10 la portoghese Melanie Santos a 53.

La prima delle italiane è Alice Betto che ha chiuso la sua gara in 21a posizione con il tempo di 1:01.33, quindi 37a Bianca Seregni con il tempo di 1:03.51, mentre Ilaria Zane non ha concluso la sua prova.

Foto: LaPresse