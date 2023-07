Triathlon, World Cup Tiszaujvaros 2023: otto azzurri superano le semifinali e passano in finale!

A Tiszaujvaros, in Ungheria, sono andate in scena le semifinali delle prove individuali della World Cup 2023 di triathlon, che ha promosso alle finali di domani 30 atleti sia tra gli uomini che tra le donne: dopo aver percorso 750 metri a nuoto, 20 km in bici e 5.16 km di corsa, sono passati all’ultimo atto otto azzurri dei nove ai nastri di partenza.

Bottino pieno tra le donne, dove passavano le prime 14 classificate di ciascuna delle due semifinali più i migliori due tempi di ripescaggio: nella prima avanzano Ilaria Zane (Overcome), seconda, Angelica Prestia (C.S. Esercito / Raschiani Triathlon Team), nona, e Costanza Arpinelli (G.S. Fiamme Azzurre /Minerva Roma), 11ma, mentre dalla seconda si qualificano Bianca Seregni (G.S. Fiamme Oro / DDS-7MP), quinta, e Luisa Iogna-Prat (707), settima.

Tra gli uomini, invece, avanzano tre dei quattro azzurri in gara: la qualificazione era riservata ai primi nove di ognuna delle tre semifinali oltre ai migliori tre tempi di ripescaggio, e nella prima passa il turno Nicola Azzano (G.S. Carabinieri), nono, mentre non ce la fa Sergiy Polikarpenko (C.S. Carabinieri), 11°, invece si qualificano dalla seconda Alessio Crociani (G.S. Fiamme Azzurre), sesto, e dalla terza Samuele Angelini (G.S. Fiamme Oro), ottavo.

SEMIFINALE 1 FEMMINILE

1 Zsanett Bragmayer #1 HUN 00:58:26

2 Ilaria Zane #4 ITA 00:58:37 +00:00:11

3 Márta Kropkó #18 HUN 00:58:41 +00:00:15

4 Anna Godoy Contreras #14 ESP 00:58:46 +00:00:20

5 Tilda Mansson #16 SWE 00:58:47 +00:00:21

6 Noelia Juan #7 ESP 00:58:48 +00:00:22

7 Solveig Lovseth #12 NOR 00:58:51 +00:00:25

8 Anja Weber #25 SUI 00:58:56 +00:00:30

9 Angelica Prestia #22 ITA 00:58:59 +00:00:33

10 Therese Feuersinger #24 AUT 00:59:04 +00:00:38

11 Costanza Arpinelli #11 ITA 00:59:05 +00:00:39

12 Charlotte McShane #2 AUS 00:59:09 +00:00:43

13 Vicky Van Der Merwe #19 RSA 00:59:15 +00:00:49

14 Michaela Sterbova #28 CZE 00:59:16 +00:00:50

15 Charlotte Derbyshire #9 AUS 00:59:23 +00:00:57

16 Dominika Jamnicky #3 CAN 00:59:27 +00:01:01

17 Laura Holánszky #30 HUN 00:59:29 +00:01:03

18 Wen Wei #17 CHN 00:59:36 +00:01:10

19 Sinem Francisca Tous Servera #5 TUR 00:59:39 +00:01:13

20 Niina Kishimoto #8 JPN 00:59:43 +00:01:17

21 Noémi Sárszegi #15 HUN 00:59:48 +00:01:22

22 Katrien Maes #23 BEL 00:59:54 +00:01:28

23 Kaidi Kivioja #26 EST 00:59:59 +00:01:33

24 Marit Van Den Berg #21 NED 01:00:08 +00:01:42

25 Tanja Stroschneider #6 AUT 01:00:09 +00:01:43

26 Hagar Cohen Kalif #27 ISR 01:00:56 +00:02:30

27 Bridget Theunissen #20 RSA 01:01:01 +00:02:35

28 Olivia Thornbury #10 NZL 01:03:35 +00:05:09

DNF Annabel Morton #29 GBR RITIRATA

SEMIFINALE 2 FEMMINILE

1 Zsófia Kovács #56 HUN 00:58:45

2 Jolien Vermeylen #45 BEL 00:58:47 +00:00:02

3 Sara Guerrero Manso #53 ESP 00:58:48 +00:00:04

4 Marta Pintanel Raymundo #54 ESP 00:58:49 +00:00:05

5 Bianca Seregni #41 ITA 00:58:50 +00:00:06

6 Shanae Williams #46 RSA 00:58:52 +00:00:07

7 Luisa Iogna-Prat #52 ITA 00:59:00 +00:00:15

8 Iona Miller #57 GBR 00:59:07 +00:00:22

9 Barbara De Koning #44 NED 00:59:07 +00:00:23

10 Zuzana Michalickova #49 SVK 00:59:09 +00:00:24

11 Karolina Helga Horváth #64 HUN 00:59:18 +00:00:33

12 Sara Vilic #55 AUT 00:59:25 +00:00:40

13 Sophie Alden #60 GBR 00:59:25 +00:00:41

14 Gina Sereno #42 USA 00:59:27 +00:00:43

15 Hanne De Vet #59 BEL 00:59:28 +00:00:44

16 Hannah Newman #50 RSA 00:59:32 +00:00:48

17 Ellie Hoitink #48 AUS 00:59:54 +00:01:09

18 Lisa Perterer #51 AUT 01:00:00 +00:01:16

19 Ekaterina Shabalina #43 KAZ 01:00:39 +00:01:55

20 Rani Skrabanja #47 NED 01:00:53 +00:02:08

21 Magdalena Sudak #62 POL 01:00:56 +00:02:12

22 Emma Varga #67 SWE 01:01:03 +00:02:19

23 Yan Yin Hilda Choi #58 HKG 01:01:31 +00:02:47

24 Dominika Peszleg #61 HUN 01:02:16 +00:03:32

25 Borbála Sarcia #68 HUN 01:02:33 +00:03:49

26 Alzbeta Hruskova #63 CZE 01:03:09 +00:04:25

27 Lana Gavrilović #70 SRB 01:04:29 +00:05:44

28 Fruzsina Dóra Kovács #66 HUN 01:06:07 +00:07:22

DNF Tünde Bukovszki #65 HUN RITIRATA

SEMIFINALE 1 MASCHILE

1 Csongor Lehmann #1 HUN 00:52:03

2 Alberto Gonzalez Garcia #2 ESP 00:52:16 +00:00:13

3 Hamish Reilly #12 GBR 00:52:19 +00:00:16

4 Janus Staufenberg #5 NZL 00:52:20 +00:00:18

5 Rostislav Pevtsov #4 AZE 00:52:26 +00:00:24

6 Casper Stornes #18 NOR 00:52:36 +00:00:33

7 Gergely Kiss #11 HUN 00:52:40 +00:00:37

8 Fabian Meeusen #6 SUI 00:53:32 +00:01:29

9 Nicola Azzano #8 ITA 00:53:45 +00:01:42

10 Leon Pauger #7 AUT 00:53:59 +00:01:56

11 Sergiy Polikarpenko #21 ITA 00:54:07 +00:02:04

12 Erik Yamir Ramos Croda #14 MEX 00:54:28 +00:02:25

13 Tomas Zikmund #19 CZE 00:54:34 +00:02:32

14 Ábel Sinkó-Uribe #23 HUN 00:55:14 +00:03:11

15 Brent Demarest #15 USA 00:55:26 +00:03:23

16 Oscar Dart #3 AUS 00:55:32 +00:03:29

17 Gabriel Sandör #17 SWE 00:55:38 +00:03:35

18 Aurél Sinkó-Uribe #22 COL 00:55:51 +00:03:48

19 Peter Rojtas #20 SVK 00:56:25 +00:04:22

20 Mingxu Li #16 CHN 00:58:14 +00:06:11

DNF Tzu I Pan #10 TPE RITIRATO

DNF Oscar Coggins #9 HKG RITIRATO

SEMIFINALE 2 MASCHILE

1 Bence Bicsák #31 HUN 00:52:39

2 Maxime Hueber-Moosbrugger #33 FRA 00:52:39 +00:00:01

3 Gábor Faldum #32 HUN 00:52:41 +00:00:03

4 Martin Sobey #34 CAN 00:52:42 +00:00:04

5 Max Stapley #39 GBR 00:52:50 +00:00:12

6 Alessio Crociani #38 ITA 00:52:52 +00:00:14

7 David Cantero Del Campo #40 ESP 00:52:57 +00:00:18

8 Alois Knabl #35 AUT 00:52:57 +00:00:19

9 Panagiotis Bitados #42 GRE 00:53:01 +00:00:23

10 Zsombor Dévay #44 HUN 00:53:07 +00:00:29

11 Tjebbe Kaindl #36 AUT 00:53:12 +00:00:34

12 Luke Bate #37 AUS 00:53:24 +00:00:46

13 Ben Fäh #47 SUI 00:54:14 +00:01:36

14 Sebastian Wernersen #50 NOR 00:54:56 +00:02:18

15 Ka’eo Kruse #41 USA 00:55:05 +00:02:27

16 Oleksiy Astafyev #53 UKR 00:55:16 +00:02:38

17 Fabian Villanueva Moehl #45 MEX 00:55:54 +00:03:16

18 Artjoms Gajevskis #49 LAT 00:55:58 +00:03:20

19 Yunfeng Teng #46 CHN 00:57:16 +00:04:38

20 David Martin #48 CZE 00:57:39 +00:05:01

21 Márton Soma Kovács #52 HUN 00:57:46 +00:05:08

22 Igor Georgij Kozlovskij #51 LTU 01:00:23 +00:07:44

SEMIFINALE 3 MASCHILE

1 Sergio Baxter Cabrera #62 ESP 00:52:10

2 Márk Dévay #61 HUN 00:52:22 +00:00:13

3 Darr Smith #63 USA 00:52:35 +00:00:26

4 Gergő Dobi #80 HUN 00:52:42 +00:00:33

5 Martin Demuth #68 AUT 00:52:48 +00:00:39

6 Trent Thorpe #67 NZL 00:52:51 +00:00:42

7 Jannik Schaufler #64 GER 00:52:52 +00:00:42

8 Samuele Angelini #77 ITA 00:53:05 +00:00:56

9 Tyler Smith #72 BER 00:53:09 +00:01:00

10 Hugo Milner #76 GBR 00:53:17 +00:01:08

11 Gaspar Riveros #66 CHI 00:53:32 +00:01:23

12 Jan Volar #78 CZE 00:53:38 +00:01:29

13 Callum McClusky #65 AUS 00:53:45 +00:01:36

14 Jorge Alarcon Familiar #70 MEX 00:54:42 +00:02:32

15 Tsz To Wong #73 HKG 00:54:53 +00:02:44

16 Junjie Fan #69 CHN 00:55:12 +00:03:02

17 Tamás Tóth #71 HUN 00:55:26 +00:03:16

18 Maxime Fluri #74 SUI 00:55:41 +00:03:31

19 Itamar Levanon #79 ISR 00:57:44 +00:05:34

20 Lucas Cambresy #81 LUX 00:58:12 +00:06:02

21 Michael Arishita #75 USA 00:58:58 +00:06:49

22 Péter Benedek #83 HUN 01:00:37 +00:08:28

DNF Caleb Meistre #82 RSA RITIRATO

STARTLIST FINALE FEMMINILE

1 Zsanett Bragmayer 1994 Hungary

2 Zsófia Kovács 1988 Hungary

3 Ilaria Zane 1992 Italy

4 Jolien Vermeylen 1994 Belgium

5 Márta Kropkó 2003 Hungary

6 Sara Guerrero Manso 1997 Spain

7 Anna Godoy Contreras 1992 Spain

8 Marta Pintanel Raymundo 1999 Spain

9 Tilda Månsson 2004 Sweden

10 Bianca Seregni 2000 Italy

11 Noelia Juan 1996 Spain

12 Shanae Williams 1998 South Africa

14 Solveig Løvseth 1999 Norway

15 Luisa Iogna-Prat 1995 Italy

16 Anja Weber 2001 Switzerland

17 Iona Miller 1999 Great Britain

18 Angelica Prestia 2002 Italy

19 Barbara De Koning 2002 Netherlands

20 Therese Feuersinger 1998 Austria

21 Zuzana Michalickova 2002 Slovakia

22 Costanza Arpinelli 2000 Italy

23 Karolina Helga Horváth 2002 Hungary

24 Charlotte McShane 1990 Australia

25 Sophie Alden 1998 Great Britain

26 Vicky Van Der Merwe 1989 South Africa

27 Sara Vilic 1992 Austria

28 Michaela Sterbova 1999 Czech Republic

29 Gina Sereno 1995 United States

30 Charlotte Derbyshire 2001 Australia

31 Dominika Jamnicky 1992 Canada

STARTLIST FINALE MASCHILE

1 Csongor Lehmann 1999 Hungary

2 Sergio Baxter Cabrera 2000 Spain

3 Bence Bicsák 1995 Hungary

4 Alberto Gonzalez Garcia 1998 Spain

5 Márk Dévay 1996 Hungary

6 Maxime Hueber-Moosbrugger 1996 France

7 Hamish Reilly 2002 Great Britain

8 Darr Smith 1998 United States

9 Gábor Faldum 1988 Hungary

10 Janus Staufenberg 1999 New Zealand

11 Gergő Dobi 2002 Hungary

12 Martin Sobey 1996 Canada

14 Rostislav Pevtsov 1987 Azerbaijan

15 Martin Demuth 1995 Austria

16 Max Stapley 1999 Great Britain

17 Casper Stornes 1997 Norway

18 Trent Thorpe 1996 New Zealand

19 Alessio Crociani 2001 Italy

20 Gergely Kiss 2001 Hungary

21 Jannik Schaufler 1997 Germany

22 David Cantero Del Campo 2003 Spain

23 Alois Knabl 1992 Austria

24 Samuele Angelini 1999 Italy

25 Fabian Meeusen 1998 Switzerland

26 Panagiotis Bitados 2003 Greece

27 Tyler Smith 1998 Bermuda

28 Nicola Azzano 1997 Italy

29 Zsombor Dévay 2000 Hungary

30 Tjebbe Kaindl 1999 Austria

31 Hugo Milner 1998 Great Britain

