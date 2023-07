Tour de France, record negativo per l’Italia: 78 tappe senza vittorie. Il vuoto senza Nibali

Sabato 27 luglio 2019. Questa è la data dell’ultima vittoria di un ciclista italiano al Tour de France. Sono ormai passati quattro anni da quando Vincenzo Nibali si impose nella 20ma tappa. Lo Squalo attaccò da lontano in una mini-frazione da 59,5 km e nel finale contenne il tentativo di rientro del gruppo dei big (Egan Bernal era in giallo e poi salì sul gradino più alto del podio a Parigi). Il trionfatore della Grande Boucle 2014 mise le mani sulla sua sesta tappa in terra transalpina e per l’ultima volta regalò una soddisfazione ai tifosi del Bel Paese.

Da quel momento il tricolore non ha più sventolato nella corsa a tappe più prestigiosa e importante al mondo. Il digiuno perdura da 78 tappe e purtroppo si tratta di un record: nella storia del Tour de France, che quest’anno celebra la sua 110ma edizione, non era mai successo che l’Italia restasse a secco per così tanto tempo. Il precedente primato era infatti di 77 tappe senza vittorie italiane.

Fu il mitico Riccardo Magrini a spezzarlo l’8 luglio 1983: l’attuale commentatore di Eurosport, che gli amici di OA Sport sono soliti leggere sulle nostre colonne con la rubrica “La Fagianata” durante il Giro d’Italia, si impose nella settima tappa (fu il suo unico sigillo in carriera alla Grande Boucle, dopo che poche settimane prima aveva festeggiato al Giro d’Italia nella frazione di Montefiascone). Quando il ribattezzato Magro alzò le braccia al cielo a Oléron fu un avvenimento. Un italiano non vinceva al Tour de France dal 18 luglio 1979, il giorno in cui Serge Parsani fece sua la Saint Priest-Digione (ventesima tappa). Chi sarà il Magrini del Terzo Millennio?

Foto: Lapresse