Tour de France, Mark Cavendish non supera Merckx: ritiro rinviato per tornare nel 2024?

Il Tour de France 2023 si è chiuso per Mark Cavendish nel peggiore dei modi. Il britannico è stato costretto al ritiro durante l’ottava tappa a causa di una caduta ai -60 km. Apparso immediatamente dolorante, il britannico si è rialzato tenendosi la clavicola, per poi salire in ambulanza ed abbandonare la corsa.

Una notizia tremenda per lui e per tutti gli amanti del ciclismo, che si auguravano di vedere un successo storico di Cannonball. Il britannico andava a caccia infatti della vittoria numero 35 sulle strade della Grande Boucle, un successo che gli avrebbe permesso di staccare il mito Eddy Merckx nella classifica all-time delle vittorie di tappa al Tour.

Dato che il velocista ha annunciato il ritiro a fine stagione, pare proprio che i due saranno destinati a condividere il record per i prossimi anni. Inoltre, considerata la decisione di Cavendish e la possibilità gravità dell’infortunio, non è chiaro se e quando potremo rivederlo in sella una corsa.

Non certo la fine che era auspicabile per una leggenda delle due ruote, un uomo da 162 vittorie in una carriera che l’ha consacrato tra i migliori sprinter di tutti i tempi. Un finale così tragico che potrebbe addirittura portarlo a cambiare idea e riconsiderare la decisione di appendere la bici al chiodo.

Ovviamente bisognerà attendere eventuali dichiarazioni del corridore ed i risultati dei test medici che condurrà, ma almeno un filo di speranza rimane per tutti gli appassionati. Non bisogna inoltre dimenticare come Cavendish abbia fatto non poca fatica a trovare un contratto per questa stagione e non è detto che voglia sottoporsi di nuovo ad un processo che è comunque stressante. Staremo a vedere.

Foto: LaPresse