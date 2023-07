Tour de France, Giulio Ciccone: “Vicini alla maglia a pois, ma Vingegaard è vicino… Oggi ho centrato l’obiettivo”

Giulio Ciccone si conferma in testa alla classifica degli scalatori al Tour de France 2023. Il ciclista italiano svetta nella graduatoria riservata ai grimpeur al termine della diciassettesima tappa della Grande Boucle, grazie al bottino pieno (25 punti) conquistato transitando per primo in cima ai primi tre GPM di giornata (due prima categoria e un seconda categoria). L’abruzzese primeggia con 88 punti, ma il vantaggio è minimo sugli immediati inseguitori: l’austriaco Felix Gall, che ha vinto la frazione portando a casa i 40 punti del Col de la Loze, si trova a sei lunghezze di ritardo dal nostro portacolori.

Giulio Ciccone ha analizzato la propria prestazione odierna: “Abbiamo ottenuto un buon risultato da questa tappa. Oggi siamo rimasti focalizzati nel seguire il nostro piano, che era di andare a tutta per conquistare i punti dei GPM nelle prime tre salite. Skjelmose ha fatto un grandissimo lavoro, mi ha scortato in fuga e io ho sentito buone gambe oggi. Ho dato praticamente tutto per andare a caccia di punti nelle prime tre salite, quindi ho deciso di affrontare l’ultima salita risparmiando energie”.

L’abruzzese ha proseguito: “A questo punto siamo vicini a conquistare la maglia a pois, tuttavia non sarà facile perché Jonas Vingegaard è piuttosto vicino. Ad ogni modo, ora mi voglio concentrare sul recuperare le energie, poi penseremo ad una strategia per i prossimi giorni”. Sarà decisiva la tappa di sabato 22 luglio: nella prima parte della frazione sono in programma tre GPM di seconda categoria e uno di terza, poi due GPM di prima categoria nel finale.

Foto: Lapresse