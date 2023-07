Clasica San Sebastian 2023: programma, orari, tv e streaming

Ormai in archivio il Tour de France, è tempo perla stagione del ciclismo su strada di guardare in avanti. In un calendario estivo reso fittissimo dalla presenza dei Mondiali di Glasgow, il prossimo appuntamento sul World Tour sarà quello con la 43esima edizione della Donostia San Sebastian Klasikoa, in programma sabato 29 luglio.

La corsa nei Paesi Baschi annovera nel suo albo d’oro alcuni dei più grandi nomi degli ultimi decenni delle due ruote, da Miguel Indurain a Gianni Bugno, passando per Paolo Bettini e Alejandro Valverde, fino ad arrivare a Remco Evenepoel, che ne 2019 vinse qui la sua prima corsa sul World Tour a soli 19 anni, per poi ripetersi lo scorso anno con un assolo di 44 km.

Il belga sarà il protagonista più atteso anche quest’anno, in un’edizione che vedrà alla partenza corridori di grande calibro come Tiesj Benoot, Pello Bilbao, Biniam Girmay e Ben Healy. Per molti questo sarà l’ultimo appuntamento prima dei Mondiali e sarà dunque l’ultima occasione per vedere Evenepoel con la maglia iridata, prima che venga rimessa in palio a Glasgow.

Di seguito il programma dettagliato, con orari di partenza ed arrivo della 43esima edizione della Donostia San Sebastian Klasikoa. La diretta televisiva della corsa sarà fornita da Eurosport 1, mentre sarà possibile seguirla in streaming su Eurosport.it, Discovery Plus, SkyGo e NowTV. Noi di OA Sport vi offriremo la consueta DIRETTA LIVE testuale.

PROGRAMMA CLASICA SAN SEBASTIAN 2023

Sabato 29 luglio

Orario di partenza: 11.00

Orario d’arrivo: 16.30-17.00

CLASICA SAN SEBASTIAN 2023: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: Eurosport 1 (dalle 15.00)

Diretta streaming: Eurosport.it, Discovery Plus, SkyGo e NowTV (dalle 15.00)

Diretta LIVE testuale: OA Sport (dalle 12.00)

Foto: LaPresse