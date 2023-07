Tour de France femminile 2023, Veronica Ewers si ritira per una frattura alla clavicola

Ultime due tappe del Tour de France Femmes 2023: oggi ci sarà l’attesissima frazione con l’arrivo sull’iconico Col du Tourmalet che darà inevitabilmente una spallata alla classifica generale comandata in questo momento da Lotte Kopecky. Duello che sarà verosimilmente tra Annemiek Van Vleuten e Demi Vollering, ma proverà a inserirsi anche Elisa Longo Borghini.

Proprio alla vigilia della tappa regina, lascia questa Grande Boucle una delle protagoniste: Veronica Ewers. L’americana della EF Education-TIBCO-SVB, quarta al Giro Donne, era caduta nel corso della tappa di ieri, in un incidente che aveva visto coinvolte altre atlete tra cui la maglia a pois Yara Kastelijn. Subito è apparsa dolorante, ha poi deciso di proseguire, riuscendo a tagliare il traguardo con un ritardo di 9’56” con il supporto della sua compagna di squadra Magdeleine Vallieres.

Successivamente, i medici hanno riscontrato la frattura della clavicola. La statunitense, quarta classificata allo scorso Giro d’Italia Donne, rappresentava la principale carta per la sua formazione in vista della tappa odierna con l’arrivo sul Tourmalet.

Il direttore della squadra statunitense ha usato parole evidentemente amare: “È stato un normale incidente di corsa, si sono toccate le ruote, lei è caduta ed è finita nel fosso. Quando siamo arrivati ​​lì, sembrava stesse piuttosto male. Erano arrivati i dottori ma lei ha deciso di continuare a correre. È una disdetta perché era in una buona posizione, pronta per domani. Abbiamo aspettato per tutta la settimana questo giorno, e lei era in buona forma. Per noi è davvero un peccato”.

Foto: EF Education-TIBCO-SVB