Tour de France femminile 2023, Longo Borghini e Balsamo costrette al ritiro, infezione alla coscia per la campionessa d’Italia

Pessime notizie per l’Italia nel ciclismo femminile. Arriva, poco prima della tappa regina del Tour de France, quella con arrivo sul Tourmalet, la notizia di un doppio ritiro pesante per il tricolore, che saluta le grandi Elisa del nostro movimento: sia Longo Borghini che Balsamo sono difatti costrette ad alzare bandiera bianca.

Per Longo Borghini, capitano della Lidl-Trek in questa Grande Boucle, si è ritirata a causa di un’infezione cutanea che ha patito negli ultimi giorni. Dopo la frazione di ieri era andata immediatamente in ospedale per poter capire le sue condizioni da specialisti, e alla fine ha optato per l’abbandono nonostante fosse in lotta per il podio in classifica generale, al quarto posto assoluto a 55” da Lotte Kopecky (Team SD-Worx) e appaiata ad Annemiek Van Vleuten.

Situazione più sotto controllo per la sua compagna di squadra Elisa Balsamo, che tornava in gara dopo un’assenza di due mesi dovuta all’infortunio patito alla RideLondon Classique di fine maggio. Vista la mancanza di allenamento, era arrivata con le energie al lumicino a questa chiusura di Tour, preferendo dunque ritirarsi per riprendersi un po’ di energie in vista del Mondiale di Glasgow.

Se per Balsamo l’appuntamento iridato non sembra dunque a rischio, diverso il discorso per Longo Borghini, che dovrà osservare per bene l’evoluzione della sua condizioni in vista della prova in linea che si terrà fra quindici giorni.

