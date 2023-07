Clasica San Sebastian 2023 oggi: orari, percorso, favoriti, tv, altimetria. Evenepoel per la tripletta

Siamo in piena estate e torna la Clasica di San Sebastian. La corsa spagnola, oramai giunta alla quarantaduesima edizione, è al solito uno degli appuntamenti che si propone di tenere alto il ritmo il gruppo al termine del Tour de France. E quest’anno, con il Mondiale a stretto giro, sarà una corsa ancora più sentita, un vero e proprio termometro in vista di Glasgow.

PERCORSO

Al solito, la Clasica San Sebastian si propone con un percorso parecchio tortuoso, sarà una giornata di 230,3 chilometri con oltre 4000 metri di dislivello. Se il Meaga (3,6 km al 3,3%) servirà a scaldare gli animi, saranno Iturburu (6,9 km al 5,1%) ed Alklza (4,5 km al 5,8%) a dare i primi riferimento in gruppo. Attorno ai -100 dal traguardo ci saranno in fila Jaizkibel (6,9 km al 6,1%) e Erlaitz (4 km al 10,4%), Mendizorrotz (4,1 km al 7,3%) ai -40 dal traguardo ed l’ultima rampa del Murgil Tontorra (2,1 km al 9,8%) che scollina ai -8 da San Sebastian.

ALTIMETRIA

FAVORITI

L’uomo più atteso è Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step), già vincitore due volte in passato, tra cui lo scorso anno, quando andò via ai -45 dal traguardo vincendo in solitaria. Jumbo-Visma che si affiderà a Tiesj Benoot, ad un ruolo da capitano dopo il tanto lavoro al Tour de France, mentre si rivedrà in gruppo Ben Healy (EF Education-Easypost), uno che sembra tagliatissimo per una classica del genere. Attenzione anche alla truppa spagnola, con i reduci della Grande Boucle Carlos Rodriguez (Ineos-Grenadiers) e Pello Bilbao (Bahrain-Victorious) affiancati da un Juan Ayuso ansioso di stupire in vista della Vuelta. Italia che potrebbe puntare su Giulio Ciccone, fresca maglia a pois al Tour, Lorenzo Rota ed Andrea Piccolo.

ORARI

La Clasica San Sebastian 2023 partirà alle 10.53 dalla partenza al chilometro zero. Eurosport garantirà la diretta televisiva dalle ore 15.00, mentre la diretta su Rai Due verrà trasmessa dalle 15.15, ora in cui inizierà anche lo streaming su RaiPlay. Alle 15.00 invece inizierà lo streaming su Eurosport.it, NOW, Sky Go, DAZN e Discovery+. OA Sport inizierà la propria diretta scritta alle ore 12.00

CLASICA SAN SEBASTIAN 2023, COME VEDERLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Eurosport dalle 15.00, Rai Due dalle 15.15

Diretta streaming: NOW, Eurosport.it, SkyGo, DAZN, Discovery+ dalle 15.00, RaiPlay dalle 15.15

Diretta testuale: OA Sport, dalle 12.00