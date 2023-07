Tour de France femminile 2023, tripletta SD Worx con Vollering in trionfo. Crono conclusiva a Reusser, ottima ottava Guazzini

Era la favoritissima e non ha tradito le aspettative. Marlen Reusser ha dominato la cronometro conclusiva del Tour de France femminile: in quel di Pau spettacolare trionfo per l’elvetica in 29.15,73 a 46.430 km/h di media lungo i 22.6 chilometri percorsi dalla campionessa europea.

È trionfo completo per una SD Worx devastante: seconda Demi Vollering in Maglia Gialla, che va a prendersi il successo in classifica generale, terza Lotte Kopecky, che trova il colpaccio centrando la seconda piazza in graduatoria generale. Beffata invece Annemiek van Vleuten: la campionessa del mondo resta fuori dal podio.

In casa Italia eccellente e confortante prova di Vittoria Guazzini: la campionessa del mondo Under 23 torna ad alti livelli dopo la caduta chiudendo ottava.

Foto: Lapresse