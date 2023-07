Tour de France, Bettiol e Trentin protagonisti: saranno i capitani dell’Italia ai Mondiali?

Arriva qualche timido da segnale da parte dell’Italia in un Tour de France 2023, almeno a livello di successi parziali (visto che Giulio Ciccone lo sta onorando al meglio portando al momento la Maglia a Pois), privo di soddisfazioni.

I Mondiali di Glasgow, posizionati nel calendario eccezionalmente ad agosto, si avvicinano sempre di più e, purtroppo, non vorremmo essere nei panni del commissario tecnico Daniele Bennati. Non c’è abbondanza, anzi, il materiale a disposizione sembra essere davvero molto poco per riuscire a scombinare le carte in terra scozzese, ma la Nazionale azzurra ha sempre dimostrato di avere qualche asso nella manica per provarci.

In ogni caso, oggi, su un percorso mosso e in una giornata trascorsa a velocità folle, hanno dimostrato una condizione ottima Alberto Bettiol e Matteo Trentin che hanno chiuso entrambi nella top-10 in quel di Poligny.

Entrambi uomini da classiche, saranno molto probabilmente, sfruttando anche l’esperienza in competizioni simili, i due fari della squadra tricolore nella manifestazione iridata. Bettiol dovrà seguire a ruota gli uomini di punta: da van der Poel a van Aert, passando per Evenepoel, che proveranno sicuramente ad anticipare i tempi con i loro scatti devastanti. Per Trentin, visto che lo spunto veloce non è più quello dei giorni migliori, l’obiettivo è quello di provare a giocarsela di rimessa, sfruttando la tattica che è sempre stato uno dei punti di forza.

Foto: Lapresse